Đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch trên núi Bà Đen

UBND tỉnh Tây Ninh đang rà soát, thúc đẩy các dự án lớn núi Bà Đen, gồm: Khu thương mại dịch vụ ven chân núi với diện tích 41ha, phấn đấu vận hành trong năm 2028; khu đô thị phục vụ Khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen 79ha; dự án Khu tham quan chuyên đề, nghỉ dưỡng trên đỉnh núi có diện tích 69,86ha, tổng vốn đầu tư trên 5.349 tỷ đồng, phấn đấu khởi công trong năm 2026.

Du khách tham quan Khu du lịch tâm linh núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh (ẢNH: HUỲNH DU)

Cùng với đầu tư hạ tầng, Tây Ninh nghiên cứu xây dựng tour “Tâm linh-Sinh thái-Về nguồn”, kết nối núi Bà Đen với Tòa thánh Cao Đài, Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, Căn cứ Trung ương Cục miền Nam; đồng thời mở rộng kết nối với TPHCM, vùng Đông Nam bộ, đồng bằng sông Cửu Long và các điểm đến trong tỉnh.

Sở hữu khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, núi Bà Đen từ lâu được biết đến là “đệ nhất thiên sơn”, được nhiều du khách lựa chọn để tìm về sự bình yên và hòa mình vào thiên nhiên. Ngày 23-10 vừa qua, Sun World Ba Den Mountain chính thức chào đón vị khách thứ 5 triệu đi cáp treo lên núi Bà Đen, kể từ đầu năm 2026 đến nay.

HƯƠNG QUỲNH