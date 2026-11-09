Đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch trên núi Bà Đen

Cùng với đầu tư hạ tầng, Tây Ninh nghiên cứu xây dựng tour “Tâm linh-Sinh thái-Về nguồn”, kết nối núi Bà Đen với Tòa thánh Cao Đài, Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, Căn cứ Trung ương Cục miền Nam; đồng thời mở rộng kết nối với TPHCM, vùng Đông Nam bộ, đồng bằng sông Cửu Long và các điểm đến trong tỉnh.
Sở hữu khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, núi Bà Đen từ lâu được biết đến là “đệ nhất thiên sơn”, được nhiều du khách lựa chọn để tìm về sự bình yên và hòa mình vào thiên nhiên. Ngày 23-10 vừa qua, Sun World Ba Den Mountain chính thức chào đón vị khách thứ 5 triệu đi cáp treo lên núi Bà Đen, kể từ đầu năm 2026 đến nay.