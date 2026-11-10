Ghé phòng đọc “bí mật”, khám phá bao điều hay!

Nếu bạn nghĩ phòng đọc của thư viện chỉ có những chiếc bàn ngay ngắn và các bạn đang chăm chú đọc sách thì có lẽ bạn chưa khám phá hết những điều thú vị ở Trường TH - THCS Linh Đông (phường Hiệp Bình, TPHCM) đâu! Bởi tại đây, có một phòng đọc “bí mật” có đầy đủ sách báo, bàn cờ và cả đàn guitar đang chờ các bạn đến trải nghiệm đó.

Phòng đọc “bí mật” của tụi mình rộng rãi, thoáng mát chưa nè!

Nằm ở một góc trường, phòng đọc sách của Trường TH - THCS Linh Đông được mở thêm bên cạnh thư viện để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của học sinh. Những kệ sách đầy ắp truyện kể về Bác Hồ, báo Nhi Đồng, truyện tranh... lúc nào cũng sẵn sàng chờ các bạn khám phá.

Những quyển sách hay được trưng bày ngay ngắn chờ các bạn khám phá

Không chỉ là điểm hẹn trong giờ ra chơi, phòng đọc đôi khi còn trở thành lớp học âm nhạc để các bạn được làm quen với đàn guitar, tìm thêm một sở thích mới.

Bùi Tùng Lâm (lớp 5/2) hào hứng kể: “Mình thích nhất là được ghé phòng đọc sau những giờ học. Ở đây vừa rộng rãi, vừa mát mẻ nên đọc sách rất thích! Tụi mình còn cùng nhau dọn dẹp, chăm sóc phòng đọc để góc nhỏ này lúc nào cũng sạch, cũng xinh nữa”.

Phòng đọc là địa điểm lý tưởng để các bạn ghé qua mỗi giờ ra chơi

Thầy Nguyễn Hữu Nghĩa (giáo viên Tổng phụ trách Đội) cho biết, nhà trường mong muốn phòng đọc trở thành nơi khơi gợi niềm yêu thích đọc sách, tinh thần tự tìm tòi và khám phá tri thức ở học sinh. Bên cạnh đó, các bạn còn có cơ hội tham gia những hoạt động thể thao, âm nhạc và giải trí lành mạnh.

Vui đến trường, khỏe từ từng bữa ăn

Đến trường không chỉ để học tập, chơi vui mà còn để bỏ túi thật nhiều kiến thức hay ho về chăm sóc bản thân. Vào sáng 1-11, chương trình giao lưu “An toàn sức khỏe - Vui vẻ đến trường” đã ghé thăm các bạn học sinh Trường TH - THCS Linh Đông (phường Hiệp Bình, TPHCM). Chương trình do Báo Sài Gòn Giải Phóng - ấn phẩm Nhi Đồng TPHCM phối hợp cùng Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) tổ chức.

Các bạn học sinh Trường TH - THCS Linh Đông hào hứng tham gia chương trình

Đồng hành cùng ThS.BS Đoàn Trịnh Nhã Khanh (Hội Nhi khoa Việt Nam), các bạn nhỏ hào hứng khám phá 4 nhóm chất dinh dưỡng gồm chất đạm, chất béo, tinh bột và rau củ quả qua những trò chơi vui nhộn.

Từ đó, bác sĩ nhắc nhở 2 thông điệp quan trọng đến các bạn: hãy ăn uống đa dạng và biết lựa chọn thực phẩm tươi sạch, có nguồn gốc rõ ràng, không ôi thiu hay quá hạn sử dụng.

Sân trường rộn ràng chơi trò chơi cùng ThS.BS Đoàn Trịnh Nhã Khanh

Đặc biệt, màn giao lưu cùng chị Mê Ly, những chuyên mục thú vị của ấn phẩm Nhi Đồng TPHCM và tiết mục ảo thuật đặc sắc đã khiến sân trường thêm rộn ràng tiếng cười.

Bạn Dương Gia Hân (lớp 3/5) thích thú khi được giao lưu cùng chị Mê Ly

Ban Giám hiệu Trường TH - THCS Linh Đông trao hoa cảm ơn đến ông Trần Văn Tuyên (Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền thông - Sự kiện Báo Sài Gòn Giải Phóng) và ông Huỳnh Trần Quốc Bảo (Phụ trách truyền thông Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan))

HOÀNG VY