Ghé phòng đọc “bí mật”, khám phá bao điều hay!

Nằm ở một góc trường, phòng đọc sách của Trường TH - THCS Linh Đông được mở thêm bên cạnh thư viện để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của học sinh. Những kệ sách đầy ắp truyện kể về Bác Hồ, báo Nhi Đồng, truyện tranh... lúc nào cũng sẵn sàng chờ các bạn khám phá.
Không chỉ là điểm hẹn trong giờ ra chơi, phòng đọc đôi khi còn trở thành lớp học âm nhạc để các bạn được làm quen với đàn guitar, tìm thêm một sở thích mới.
Bùi Tùng Lâm (lớp 5/2) hào hứng kể: “Mình thích nhất là được ghé phòng đọc sau những giờ học. Ở đây vừa rộng rãi, vừa mát mẻ nên đọc sách rất thích! Tụi mình còn cùng nhau dọn dẹp, chăm sóc phòng đọc để góc nhỏ này lúc nào cũng sạch, cũng xinh nữa”.
Thầy Nguyễn Hữu Nghĩa (giáo viên Tổng phụ trách Đội) cho biết, nhà trường mong muốn phòng đọc trở thành nơi khơi gợi niềm yêu thích đọc sách, tinh thần tự tìm tòi và khám phá tri thức ở học sinh. Bên cạnh đó, các bạn còn có cơ hội tham gia những hoạt động thể thao, âm nhạc và giải trí lành mạnh.
Vui đến trường, khỏe từ từng bữa ăn
Đến trường không chỉ để học tập, chơi vui mà còn để bỏ túi thật nhiều kiến thức hay ho về chăm sóc bản thân. Vào sáng 1-11, chương trình giao lưu “An toàn sức khỏe - Vui vẻ đến trường” đã ghé thăm các bạn học sinh Trường TH - THCS Linh Đông (phường Hiệp Bình, TPHCM). Chương trình do Báo Sài Gòn Giải Phóng - ấn phẩm Nhi Đồng TPHCM phối hợp cùng Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) tổ chức.
Đồng hành cùng ThS.BS Đoàn Trịnh Nhã Khanh (Hội Nhi khoa Việt Nam), các bạn nhỏ hào hứng khám phá 4 nhóm chất dinh dưỡng gồm chất đạm, chất béo, tinh bột và rau củ quả qua những trò chơi vui nhộn.
Từ đó, bác sĩ nhắc nhở 2 thông điệp quan trọng đến các bạn: hãy ăn uống đa dạng và biết lựa chọn thực phẩm tươi sạch, có nguồn gốc rõ ràng, không ôi thiu hay quá hạn sử dụng.
Đặc biệt, màn giao lưu cùng chị Mê Ly, những chuyên mục thú vị của ấn phẩm Nhi Đồng TPHCM và tiết mục ảo thuật đặc sắc đã khiến sân trường thêm rộn ràng tiếng cười.