Cần Thơ phát hiện 786 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý thị trường

Theo Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ, trong 9 tháng đầu năm, các đơn vị đã triển khai kiểm tra 1.008 vụ việc, phát hiện 786 vụ vi phạm, qua đó đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách hơn 10,11 tỷ đồng. Trong đó, phạt hành chính hơn 9,6 tỷ đồng, tiền thu lợi bất hợp pháp 398,7 triệu đồng, tiền chậm nộp phạt 18,76 triệu đồng, tiền bán hàng tịch thu 5 triệu đồng.

Lực lượng quản lý thị trường TP Cần Thơ kiểm tra cửa hàng kinh doanh trên địa bàn phường Ninh Kiều (ẢNH: T.Q.)

Các vụ việc vi phạm chủ yếu liên quan đến các hành vi như: buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm, phân phối kinh doanh xăng dầu… Ngoài ra, lực lượng quản lý thị trường TP Cần Thơ đã lập hồ sơ 2 vụ việc để cơ quan tố tụng xem xét khởi tố vụ án hình sự và buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá hơn 3,6 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ, cho biết, với sự nỗ lực của các lực lượng, thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn cơ bản ổn định, đảm bảo phục vụ nhu cầu cho tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh của người dân. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từng bước được đẩy lùi, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được quan tâm tăng cường kiểm soát chặt chẽ.

Đặc biệt là trong lĩnh vực xăng dầu, dù bị ảnh hưởng tình hình thế giới nhưng nguồn cung xăng dầu luôn duy trì đảm bảo, không có tình trạng đầu cơ găm hàng, chờ tăng giá hoặc đóng cửa ngưng hoạt động khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, các thương nhân chuyển sang bán xăng sinh học E10 (từ ngày 1-6-2026) theo đúng quy định.

QUANG TUẤN