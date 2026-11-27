Ngày 27-11, Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM) tổ chức lễ tốt nghiệp bậc đại học đợt tháng 11-2026, tuyên dương các sinh viên tiêu biểu. Nhà trường gửi gắm kỳ vọng các tân khoa tiếp tục học hỏi, làm chủ công nghệ và dùng năng lực chuyên môn giải quyết những vấn đề của đất nước.

GS-TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng nhà trường trao bằng tốt nghiệp và Cúp toàn năng cho sinh viên tiêu biểu.

Dịp này, Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM) trao bằng cho 3.576 tân kỹ sư, kiến trúc sư và cử nhân. Cùng đợt này, trường có 8 tân tiến sĩ và 270 tân thạc sĩ.

Tại lễ tốt nghiệp bậc đại học, nhà trường khen tặng Cúp toàn năng cho 11 sinh viên tiêu biểu đại diện các khoa, trong đó có 10 sinh viên xếp loại xuất sắc. Danh hiệu được xét trên nhiều phương diện, gồm kết quả học tập, năng lực ngoại ngữ, tham gia công tác xã hội và không học lại bất kỳ học phần nào trong chương trình đào tạo.

Nhà trường cũng trao Huy chương vàng tốt nghiệp cho 52 sinh viên; tặng giấy khen cho 5 sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo sớm một năm, 5 sinh viên có điểm trung bình tích lũy đứng đầu khóa ngành và 5 sinh viên hệ vừa làm vừa học có thành tích học tập đứng đầu khóa học.

GS-TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng nhà trường, phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, GS-TS Mai Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, nhấn mạnh mỗi tân khoa đến với ngày tốt nghiệp bằng một hành trình riêng. Có những nỗ lực được ghi nhận bằng giải thưởng, cũng có những cố gắng chỉ người trong cuộc mới hiểu hết. Thành quả ấy còn có sự đồng hành bền bỉ của gia đình, thầy cô và bạn bè.

Theo GS-TS Mai Thanh Phong, trí tuệ nhân tạo cùng những tiến bộ trong công nghệ bán dẫn, tự động hóa và năng lượng đang làm thay đổi nhiều ngành kinh tế. Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần những thế hệ có thể tiếp thu thành tựu của thế giới, làm chủ công nghệ và tạo ra giải pháp từ chính các bài toán của đất nước.

“Trách nhiệm của nhà trường là đào tạo những thế hệ có khả năng làm chủ, sáng tạo công nghệ, đồng thời xây dựng năng lực khoa học và công nghệ lâu dài cho Việt Nam. Nhà trường cần nhìn xa hơn một chu kỳ công nghệ hay nhu cầu nhân lực của một vài năm; giữ vững chiều sâu chuyên môn, theo đuổi những bài toán nghiên cứu khó và đưa tri thức đến nơi có thể tạo giá trị cho doanh nghiệp, cộng đồng”, GS-TS Mai Thanh Phong nhấn mạnh.

Nhắn gửi các tân khoa, Hiệu trưởng Mai Thanh Phong mong mỗi người kiên nhẫn với những công việc giúp tích lũy hiểu biết, rèn luyện khả năng phán đoán và xây dựng uy tín. Khả năng học hỏi, sự vững vàng được bồi đắp qua năm tháng sẽ giúp người trẻ đi tiếp khi đổi hướng hoặc nhận trách nhiệm lớn hơn. Ông cũng nhấn mạnh sự trung thực, khiêm nhường và trách nhiệm với những người chịu ảnh hưởng từ quyết định của mình, đồng thời mong các tân khoa giữ mối gắn bó với trường, chia sẻ kinh nghiệm, tạo cơ hội cho sinh viên và nâng đỡ thế hệ đi sau.

GS-TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng nhà trường trao bằng tốt nghiệp và Cúp toàn năng cho Lê Hiểu Nghi

Đại diện các tân khoa, Lê Hiểu Nghi, sinh viên chuyên ngành Vật liệu và Năng lượng, Khoa Công nghệ Vật liệu, chia sẻ hành trình trưởng thành từ những ngày bỡ ngỡ học tiếng Pháp từ con số không. Trong thời gian học, Nghi nhận học bổng khuyến khích học tập, đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương và có những trải nghiệm nghiên cứu tại Đài Loan, Pháp.

Với Nghi, nhà trường không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn giúp sinh viên học cách tư duy trước những vấn đề chưa có lời giải, rèn bản lĩnh qua học tập, nghiên cứu và hoạt động phong trào.

“Tấm bằng tốt nghiệp chỉ mang tên một người, nhưng chứa đựng công sức và tình yêu thương của cả một gia đình”, Nghi bày tỏ khi tri ân cha mẹ. Đại diện các tân khoa cũng gửi lời cảm ơn thầy cô, đồng thời mong các bạn tiếp tục giữ tinh thần ham học hỏi, lòng nhiệt huyết và sự tử tế, dùng tri thức tạo giá trị có ích cho cộng đồng.

CÔNG CHƯƠNG