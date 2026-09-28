Trường đại học và doanh nghiệp trao đổi trực tiếp về nhân lực công nghệ mới

Hàng trăm trường đại học học và doanh nghiệp trao đổi trực tiếp về nhu cầu sử dụng nhân lực, khả năng đặt hàng và đáp ứng đặt hàng đào tạo, cũng như các nội dung về thực tập, tuyển dụng, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và những lĩnh vực có khả năng hợp tác, đặc biệt là các ngành công nghệ mới

Trường ĐH Giao thông Vận tải ký kết hợp tác với Công ty GBC Việt Nam tại diễn đàn - Ảnh: THANH HÙNG

Sáng 28-9, tại TPHCM, Bộ GD-ĐT chủ trì tổ chức Diễn đàn hợp tác nhà trường – doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề “Kết nối đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ mới nổi”. Sự kiện thu hút gần 500 đại biểu đến từ các trường đại học, cao đẳng, các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý và các chuyên gia.

Các cơ sở đào tạo tham dự đến từ nhiều vùng, miền; các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghệ giáo dục, nhân sự, tài chính - ngân hàng, sản xuất, logistics… Qua đó, diễn đàn tạo không gian để các cơ sở đào tạo và đơn vị sử dụng lao động trao đổi trực tiếp về nhu cầu nhân lực, yêu cầu đào tạo và khả năng hợp tác.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân phát biểu khai mạc diễn đàn - Ảnh: THANH HÙNG

Theo Thứ Trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân, diễn đàn hướng tới thúc đẩy kết nối giữa nhà trường - doanh nghiệp - cơ quan quản lý trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ mới nổi; trong đó tăng cường kết nối nhu cầu sử dụng nhân lực của doanh nghiệp với hoạt động đào tạo của các cơ sở giáo dục. Đồng thời, diễn đàn chia sẻ các mô hình, kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất cơ chế, chính sách để thúc đẩy hợp tác, đặt hàng đào tạo ngày càng thực chất, hiệu quả.

Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang trình bày tham luận tại diễn đàn - Ảnh: THANH HÙNG

Bối cảnh tổ chức diễn đàn gắn với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong thực hiện 2 nghị quyết lớn của Bộ Chính trị gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đồng thời, Luật Công nghiệp công nghệ số tạo thêm cơ sở pháp lý thúc đẩy sự gắn kết giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực số.

Một trong những trọng tâm của diễn đàn là thúc đẩy kết nối giữa nhu cầu sử dụng nhân lực của doanh nghiệp với hoạt động đào tạo của các nhà trường, hướng tới các hình thức hợp tác, đặt hàng đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển của các ngành công nghệ mới nổi.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Tiến Thảo trình bày 4 nội dung quan trọng về đào tạo, nhu cầu của nguồn nhân lực công nghệ chiến lược - Ảnh: THANH HÙNG

Theo đó, doanh nghiệp không chỉ là đơn vị tiếp nhận lao động sau đào tạo mà có thể tham gia từ khâu xác định nhu cầu nhân lực, đặt hàng, góp ý xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, hướng dẫn thực hành, thực tập đến nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ. Nhà trường tăng cường gắn chương trình và quá trình đào tạo với yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu tập trung trao đổi về định hướng chính sách hỗ trợ hợp tác đại học - doanh nghiệp; dữ liệu, xu hướng ngành nghề và nhu cầu thị trường lao động; mô hình hợp tác từ góc nhìn của cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp; những vấn đề đặt ra đối với đại học trong thời đại AI. Phiên tọa đàm có sự tham gia của đại diện Bộ GD-ĐT, cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp.

Trong chương trình bàn tròn doanh nghiệp, các trường và doanh nghiệp trao đổi trực tiếp về nhu cầu sử dụng nhân lực, khả năng đặt hàng và đáp ứng đặt hàng đào tạo, cũng như các nội dung về thực tập, tuyển dụng, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và những lĩnh vực có khả năng hợp tác.

Các doanh nghiệp tham gia tại diễn đàn - Ảnh: THANH HÙNG

Tại diễn dàn, có 15 thỏa thuận hợp tác được ký kết, tăng cường kết nối trực tiếp nhà trường – doanh nghiệp. Cùng với đó, ban tổ chức cũng tham quan mô hình doanh nghiệp tại Tổ hợp trung tâm công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu Galaxy Innovation GiHub (thuộc Tập đoàn Sovico – Vietjet), qua đó tìm hiểu thực tế môi trường hoạt động, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.

Thông qua các hoạt động trao đổi, ký kết và kết nối trực tiếp, diễn đàn hướng tới tăng cường kết nối giữa nhu cầu sử dụng nhân lực của doanh nghiệp với năng lực đào tạo của các nhà trường, thúc đẩy các hình thức hợp tác, đặt hàng đào tạo phù hợp; đồng thời cung cấp thêm thông tin thực tiễn cho cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách về hợp tác nhà trường - doanh nghiệp, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ mới nổi.

THANH HÙNG