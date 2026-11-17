Ngày 17-11, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) tổ chức chương trình “Tri ân người thầy doanh nhân”, với sự tham dự của 50 giảng viên là lãnh đạo, phụ trách bộ phận tại các doanh nghiệp đang đồng hành cùng trường trong đào tạo, trang bị kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

Đại diện nhà trường tặng quà tri ân các nhà giáo là doanh nhân.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2026), ghi nhận đóng góp của đội ngũ doanh nhân trong kết nối kiến thức học thuật với thực tiễn nghề nghiệp. Tại chương trình, lãnh đạo trường và sinh viên trao kỷ niệm chương, tặng hoa, gửi lời cảm ơn đến các giảng viên doanh nhân đang tham gia giảng dạy tại các khoa, viện.

TS Nhan Cẩm Trí, Phó hiệu trưởng UEF, phát biểu.

Phát biểu tại chương trình, TS Nhan Cẩm Trí, Phó Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp UEF, cho rằng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang đặt ra những yêu cầu mới đối với nguồn nhân lực. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, người học cần khả năng thích ứng, tư duy sáng tạo và năng lực làm chủ công nghệ.

Theo TS Nhan Cẩm Trí, kinh nghiệm trực tiếp điều hành, quản lý và phát triển doanh nghiệp giúp các giảng viên doanh nhân mang đến góc nhìn thực tiễn về sự thay đổi của thị trường. Qua đó, sinh viên hiểu rõ hơn việc vận dụng kiến thức và công nghệ để tạo ra giá trị trong công việc.

Ngoài giờ lên lớp, các giảng viên doanh nhân còn tham gia chuỗi hoạt động từ giảng đường đến khởi nghiệp, tọa đàm, báo cáo chuyên đề, hội thảo nghề nghiệp và tham quan doanh nghiệp. Những hoạt động này tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc, tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng và bổ sung kinh nghiệm ngoài sách vở.

Trong phần giao lưu “Câu chuyện người thầy doanh nhân”, các khách mời chia sẻ trải nghiệm khi đồng thời đảm nhận vai trò quản lý, điều hành doanh nghiệp và giảng dạy.

ThS Dương Chí Thanh, Tổng Giám đốc Cánh Cung Group, phát biểu tại chương trình.

ThS Dương Chí Thanh, đồng sáng lập, Tổng Giám đốc Cánh Cung Group, đang giảng dạy tại Khoa Marketing, cho biết ông mang đến lớp học cả câu chuyện thành công lẫn những thất bại, bài học trong kinh doanh. Ông mong những trải nghiệm này giúp sinh viên có thêm kinh nghiệm, hạn chế sai lầm trên con đường trưởng thành.

Theo ThS Dương Chí Thanh, giảng dạy cũng là quá trình học hỏi từ sinh viên. Sự năng động và những câu hỏi bất ngờ của người học thúc đẩy người đứng lớp cập nhật kiến thức, điều chỉnh tư duy. Niềm vui của người thầy là chứng kiến sinh viên cũ ngày càng trưởng thành, tự tin trong nghề nghiệp.

TS Đinh Mộng Kha, Phó Chủ tịch Công ty TNHH GiftZone, phát biểu tại chương trình.

TS Đinh Mộng Kha, Phó Chủ tịch Công ty TNHH GiftZone, đang giảng dạy tại Viện Đào tạo sau đại học, chia sẻ ấn tượng với tinh thần học hỏi của học viên ở nhiều độ tuổi. Trong lớp, có những chủ doanh nghiệp mang vấn đề thực tế đến trao đổi, cùng những người học trẻ đặt câu hỏi về nghề nghiệp, định hướng tương lai.

Từ trải nghiệm đó, TS Kha cho rằng vai trò của người thầy còn là khơi dậy tinh thần tự học liên tục, đồng hành để học viên phát triển năng lực trên hành trình học tập.

Theo UEF, nhà trường hiện hợp tác với hơn 1.000 đối tác doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm, đội ngũ doanh nhân còn tham gia xây dựng chương trình đào tạo, các hoạt động cộng đồng, văn hóa và nghệ thuật, góp phần mở rộng môi trường trải nghiệm cho sinh viên.

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