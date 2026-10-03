Đào tạo nhân lực tư vấn tài chính gắn với trách nhiệm xã hội

Người tư vấn tài chính cần được đào tạo bài bản về chuyên môn, năng lực thấu hiểu khách hàng và đạo đức nghề nghiệp. Đây là vấn đề được đặt ra tại Diễn đàn Thường niên Hoạch định Tài chính Cá nhân 2026, tổ chức ngày 3-10 tại Trường Đại học Văn Lang.

Diễn đàn do Trường Đại học Văn Lang (VLU) phối hợp với Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) và Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT tổ chức, với chủ đề “Động lực kinh tế và nền tảng vận hành mô hình quản lý gia sản”. Sự kiện quy tụ khoảng 500 đại biểu đến từ cơ quan quản lý, định chế tài chính, tổ chức tư vấn, cơ sở đào tạo, cùng chuyên gia và sinh viên.

PGS-TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng VLU, phát biểu.

Phát biểu tại diễn đàn, PGS-TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng VLU, cho biết qua bốn năm tổ chức, chương trình từng bước đặt ra những vấn đề thiết thực đối với sự phát triển của lĩnh vực hoạch định tài chính cá nhân. Từ định hướng phát triển, diễn đàn mở rộng sang chất lượng nhân sự, năng lực tư vấn và nền tảng vận hành mô hình quản lý gia sản.

Theo Hiệu trưởng VLU, yêu cầu đặt ra là xây dựng một nghề nghiệp có chuẩn mực, với nguồn nhân lực được đào tạo bài bản. Người tư vấn cần có năng lực chuyên môn, chuẩn mực nghề nghiệp và đạo đức hành nghề để xây dựng, duy trì niềm tin của khách hàng. Trong quá trình này, các cơ sở đào tạo giữ vai trò quan trọng.

Ở góc độ nhà trường, PGS-TS Trần Thị Mỹ Diệu nhấn mạnh trách nhiệm đào tạo nhân lực để tham gia doanh nghiệp, tổ chức và đóng góp cho cộng đồng. Hoạt động đào tạo cần gắn với định hướng phát triển của ngành, đặt trong bối cảnh phát triển của quốc gia và thế giới.

PGS-TS Trần Thị Mỹ Diệu cho rằng nhu cầu tài chính của mỗi người vượt ra ngoài những câu hỏi như gửi tiết kiệm ở đâu, mua sản phẩm nào hay đầu tư vào tài sản gì. Người dân còn cần xác định nguồn lực cho các mục tiêu của bản thân, gia đình; xây dựng cơ cấu tài sản phù hợp; bảo vệ tài sản và chuẩn bị cho tuổi hưu.

Vì vậy, người được đào tạo trong lĩnh vực này phải có khả năng giúp khách hàng hiểu rõ nhu cầu, lựa chọn giải pháp phù hợp và chú trọng sự an toàn tài chính. Đây cũng là trách nhiệm xã hội của đội ngũ tư vấn và các cơ sở đào tạo.

Với tham luận về phát triển nguồn nhân lực quản lý gia sản, PGS-TS Nguyễn Tiến Hoàng, Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng VLU, phân tích yêu cầu chuyển từ bán sản phẩm riêng lẻ sang tư vấn dựa trên mục tiêu, hoàn cảnh và nhu cầu khách hàng.

PGS-TS Nguyễn Tiến Hoàng phát biểu.

Theo PGS-TS Nguyễn Tiến Hoàng, các quyết định về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm hay hưu trí cần được xem xét trong mối liên hệ với tài sản, dòng tiền, nhu cầu bảo vệ và kế hoạch chuyển giao tài sản. Cách tiếp cận này đòi hỏi người tư vấn có kiến thức đa lĩnh vực và khả năng kết nối thành giải pháp tổng thể.

Tham luận xác định năm nhóm năng lực cần thiết: kiến thức tài chính đa lĩnh vực; tư duy tư vấn tích hợp; dữ liệu, công nghệ và trí tuệ nhân tạo; hiểu hành vi, xây dựng quan hệ khách hàng; đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp.

Trong đó, người tư vấn cần hiểu mục tiêu, dòng tiền, tài sản, nợ và mức chấp nhận rủi ro của khách hàng. Năng lực nghề nghiệp còn bao gồm khả năng lắng nghe, giao tiếp, hỗ trợ ra quyết định, bảo mật thông tin, minh bạch và quản lý xung đột lợi ích.

Để phát triển đội ngũ này, tác giả đề xuất phối hợp giữa cơ quan quản lý, tổ chức nghề nghiệp, cơ sở đào tạo và định chế tài chính. Nhà trường cung cấp kiến thức, kỹ năng; doanh nghiệp tạo môi trường thực hành, đào tạo tại chỗ; tổ chức nghề nghiệp góp phần xây dựng chuẩn năng lực và đạo đức hành nghề. Khung năng lực phải được cập nhật thường xuyên, tránh đồng nhất chuẩn hóa với chứng chỉ hóa.

CÔNG CHƯƠNG