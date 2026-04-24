Trường ĐH Quốc Tế - ĐHQG-HCM: Mở rộng cơ hội và nâng cao chất lượng đầu vào trong tuyển sinh 2026

Bước vào mùa tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tiếp tục khẳng định định hướng phát triển là trường đại học công lập giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, theo chuẩn quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận cho thí sinh thông qua cơ chế xét tuyển linh hoạt và đa tiêu chí.

Hai phương thức tuyển sinh - mở rộng cơ hội, bảo đảm công bằng

Năm 2026, Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG-HCM dự kiến tuyển 2.300 sinh viên cho cả hai chương trình: Do Trường Đại học Quốc tế cấp bằng và chương trình liên kết với đại học nước ngoài. Hai phương thức tuyển sinh được triển khai gồm: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (chiếm khoảng 1% chỉ tiêu) và Xét tuyển tổng hợp - phương thức chủ đạo.

Phương thức Xét tuyển tổng hợp được xây dựng trên nguyên tắc kết hợp nhiều nguồn dữ liệu đánh giá. Điểm xét tuyển được quy đổi về thang điểm 100, bao gồm điểm thi tốt nghiệp THPT; điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM; điểm trung bình học bạ cuối năm lớp 10, 11 và 12 theo tổ hợp 3 môn cùng các mức điểm cộng, điểm ưu tiên (nếu có). Cách tính này giúp cân bằng giữa năng lực học tập dài hạn, khả năng tư duy tổng hợp và kết quả thể hiện trong các kỳ thi chuẩn hóa.

Điểm cộng - khuyến khích hội nhập và sáng tạo

Điểm đáng chú ý trong phương án tuyển sinh năm 2026 là chính sách điểm cộng dành cho thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS hoặc tương đương; thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, giải thưởng nghiên cứu khoa học hoặc các cuộc thi học thuật uy tín.

Chính sách này thể hiện rõ định hướng đào tạo hội nhập của nhà trường. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, năng lực ngoại ngữ và khả năng nghiên cứu, sáng tạo trở thành những yếu tố quan trọng giúp sinh viên thích ứng nhanh với môi trường học thuật quốc tế.

Chuẩn ngoại ngữ - nền tảng bắt buộc của môi trường học tập quốc tế

Là trường đại học công lập đầu tiên tại Việt Nam giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, Trường Đại học Quốc tế xác định chuẩn ngoại ngữ là điều kiện tiên quyết. Đối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, thí sinh cần đạt tối thiểu IELTS 5.5 hoặc tương đương bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hoặc trình độ B2 theo CEFR.

Trong trường hợp chưa đạt chuẩn, thí sinh có thể được trúng tuyển có điều kiện và phải hoàn thành yêu cầu tiếng Anh trong thời gian tối đa 12 tháng.

Hệ thống chương trình đào tạo đa dạng, đạt chuẩn kiểm định quốc tế

Sau 22 năm phát triển, Trường Đại học Quốc tế hiện đào tạo 24 chương trình bậc đại học, 11 chương trình bậc thạc sĩ và 5 chương trình bậc tiến sĩ. Các lĩnh vực đào tạo tập trung vào kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, quản lý và khoa học sự sống.

Nhà trường đạt kiểm định cấp cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo (2016), AUN-QA (2018) và ASIIN (2023). Nhiều chương trình đạt chuẩn của các tổ chức kiểm định uy tín như ABET, ACBSP, FIBAA, ASIIN và AUN-QA.

Đội ngũ giảng viên với hơn 61% có học vị tiến sĩ, hầu hết giảng viên được đào tạo tại các trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, góp phần bảo đảm chất lượng giảng dạy và nghiên cứu.

Môi trường học tập gắn với nghiên cứu và thực tiễn

Là thành viên của ĐHQG-HCM, sinh viên Trường Đại học Quốc tế được thụ hưởng cơ sở vật chất hiện đại và hệ sinh thái nghiên cứu mạnh.

Ngay từ năm đầu, nhiều sinh viên đã tham gia đề tài nghiên cứu cùng giảng viên, có cơ hội công bố khoa học và tham dự hội thảo quốc tế.

Bên cạnh đó, các chương trình liên kết và chuyển tiếp quốc tế mở ra cơ hội học tập tại nước ngoài trong lộ trình linh hoạt. Sinh viên có thể trải nghiệm môi trường học thuật tiên tiến, mở rộng mạng lưới quan hệ quốc tế mà vẫn tối ưu chi phí so với du học toàn phần.

Nhà trường cũng chú trọng rèn luyện kỹ năng mềm, kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề. Sinh viên tốt nghiệp không chỉ đáp ứng yêu cầu chuyên môn mà còn tự tin hội nhập và thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động.

BÍCH NGỌC