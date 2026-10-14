Hà Nội văn hiến và sáng tạo

UBND TP Hà Nội được vinh danh là Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc năm 2026

SGGP

Chiều 14-10, tại lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2026 do Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức, UBND TP Hà Nội được vinh danh và trao giải ở hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” với hệ sinh thái ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) và nền tảng không gian làm việc số dành cho cán bộ, công chức, viên chức (HanoiWork). 

Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội Cù Ngọc Trang - đại diện UBND TP Hà Nội nhận giải thưởng. Ảnh: THÀNH AN
Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội Cù Ngọc Trang - đại diện UBND TP Hà Nội nhận giải thưởng. Ảnh: THÀNH AN

Theo ban tổ chức, năm 2026, giải thưởng tiếp nhận 467 hồ sơ thuộc 5 hạng mục. Qua 2 vòng đánh giá sơ khảo và chung khảo, ban tổ chức lựa chọn 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp cùng 3 cá nhân tiêu biểu để trao giải. Riêng hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” có 8 cơ quan được vinh danh.

Bên cạnh hệ sinh thái iHanoi và HanoiWork của TP Hà Nội, các giải pháp được trao thưởng còn có Trợ lý AI nội bộ hỗ trợ điều tra hiện trường, Phần mềm trưng cầu giám định số của Công an TP Hà Nội và Hệ sinh thái y tế số Thủ đô của Sở Y tế Hà Nội.

Theo đánh giá của ban giám khảo, TP Hà Nội đang phát triển hệ sinh thái số quy mô lớn, trong đó iHanoi tạo kênh tương tác trực tuyến giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp, đồng thời cung cấp các tiện ích đô thị trên điện thoại.

Nền tảng HanoiWork được triển khai tại 180 đơn vị với 84.000 tài khoản, góp phần hợp nhất không gian làm việc số. Thời gian chờ tại một số thủ tục được rút ngắn từ 1-2 giờ xuống còn 15 phút.

Theo ông Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ KH-CN, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo giải thưởng, VDA 2026 được nâng cấp theo hướng sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị (về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia) và các luật, chính sách mới. Tiêu chí đánh giá cũng tập trung hơn vào công nghệ chiến lược và các sản phẩm công nghệ chiến lược do Chính phủ xác định.

Tin liên quan
NGUYỄN HƯỞNG

Từ khóa

Hà Nội Chuyển đổi số cơ quan nhà nước Công dân số

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn