Hà Nội công bố 292 công trình, dự án với tổng vốn gần 385.000 tỷ đồng dịp 10-10

Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 – 10-10-2026), chiều 9-10, TP Hà Nội tổ chức lễ công bố danh mục các công trình, dự án khánh thành, khởi công và triển khai thực hiện.

Theo công bố, 18 công trình, dự án tiêu biểu được khánh thành, khởi công thuộc các lĩnh vực giao thông, y tế, văn hóa, thương mại, dịch vụ, môi trường, công nghiệp, du lịch, giáo dục và an ninh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi công bố. Ảnh: THUẬN AN

Trong đó, nhóm dự án nhằm mở rộng không gian công nghiệp, du lịch và dịch vụ chất lượng cao có: dự án đầu tư xây dựng tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa tại xã Sóc Sơn; dự án đầu tư xây dựng Công viên Safari Ba Vì, quy mô khoảng 299ha, tổng mức đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng...

18 công trình, dự án tiêu biểu nêu trên có tổng mức đầu tư khoảng 127.460 tỷ đồng, gồm 4 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 14 dự án khởi công mới.

Phối cảnh Công viên Safari Ba Vì. Ảnh: CHỦ ĐẦU TƯ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, trong đợt kỷ niệm 10-10 này, thành phố công bố danh mục 292 công trình, dự án với tổng mức đầu tư khoảng 384.886 tỷ đồng, trong đó vốn ngoài ngân sách khoảng 350.767 tỷ đồng, chiếm hơn 91%. Cũng trong dịp 10-10, có 96 công trình, dự án được khánh thành, khởi công với tổng mức đầu tư khoảng 147.075 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, những con số này cho thấy quy mô đầu tư và khả năng huy động nguồn lực phục vụ phát triển Thủ đô. Đồng thời, đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với hiệu quả sử dụng vốn, chất lượng công trình và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, điểm đáng chú ý trong danh mục lần này là khả năng huy động nguồn lực xã hội, với vốn ngoài ngân sách chiếm hơn 91% tổng mức đầu tư của 292 công trình, dự án. Điều này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong quá trình phát triển Thủ đô.

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NGUYỄN HƯỞNG