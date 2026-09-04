Vụ kiện dân sự công ích đầu tiên tại TPHCM: Buộc doanh nghiệp trả lại tài sản công

Ngày 4-9, TAND khu vực 2 - TPHCM xét xử vụ án dân sự công ích về việc "Tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất" giữa người khởi kiện là VKSND khu vực 2 - TPHCM và người bị kiện là Công ty H.B.

Phiên xét xử vụ kiện dân sự công ích đầu tiên tại TPHCM. Ảnh: SONG MAI

Đây là vụ kiện dân sự công ích đầu tiên tại TPHCM do viện kiểm sát khởi kiện để bảo vệ tài sản nhà nước theo Nghị quyết 205/2025 của Quốc hội.

HĐXX đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của VKSND khu vực 2 - TPHCM, buộc Công ty H.B bàn giao nhà đất số 17/3 đường 27, phường Hiệp Bình, TPHCM cho Công ty Dịch vụ Công ích quận Thủ Đức và thanh toán tiền thuê đến khi hoàn tất bàn giao.

Theo hồ sơ vụ án, nhà đất trên là tài sản công do Công ty Dịch vụ Công ích quận Thủ Đức quản lý. Từ năm 2003, Công ty H.B thuê khu nhà đất này để sản xuất, kinh doanh. Hợp đồng được thanh lý ngày 6-7-2020 và không gia hạn nhưng doanh nghiệp vẫn tiếp tục sử dụng dù đơn vị quản lý nhiều lần yêu cầu bàn giao.

VKSND khu vực 2 - TPHCM khởi kiện, yêu cầu Công ty H.B chấm dứt việc sử dụng tài sản công, thanh toán tiền thuê đến thời điểm thực tế hoàn trả, với mức 58,2 triệu đồng/tháng hoặc theo mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh.

Tại phiên tòa, Công ty H.B đồng ý bàn giao tài sản và thanh toán tiền thuê, cho biết đã thanh toán tiền thuê đến hết tháng 8-2026. Công ty đồng thời đề nghị ghi nhận quá trình sử dụng, cải tạo tài sản và các khoản chi phí đã bỏ ra.

HĐXX xác định nhà đất được xác lập quyền sở hữu nhà nước từ năm 1994 và giao Công ty Dịch vụ công ích quận Thủ Đức quản lý. Sau khi hợp đồng thuê hết hạn, Công ty H.B tiếp tục sử dụng tài sản mà không bàn giao là không có căn cứ.

Tòa tuyên buộc Công ty H.B giao trả nhà đất công, ghi nhận doanh nghiệp đã thanh toán tiền thuê đến hết tháng 8-2026 và phải tiếp tục trả 58,2 triệu đồng/tháng từ tháng 9-2026 đến khi hoàn tất bàn giao.

Đối với khoản chi phí Công ty H.B cho rằng đã bỏ ra quản lý, tôn tạo tài sản và các thiệt hại phát sinh từ quan hệ thuê tài sản, HĐXX xác định doanh nghiệp có quyền khởi kiện bằng một vụ án khác theo quy định.

SONG MAI