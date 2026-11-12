Lộ diện 15 giải pháp AI do người Việt Nam phát triển

Âu Lạc Grand Prize là giải thưởng do Liên minh AI Âu Lạc khởi xướng, được Tập đoàn FPT bảo trợ. Giải thưởng dành một phần thưởng trị giá 1 triệu USD cho sản phẩm hoặc giải pháp AI do người Việt phát triển, làm chủ và có khả năng tạo giá trị thực tế.

Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize được phát động từ thàng 1-2026

Mục tiêu của Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize là khuyến khích tinh thần làm chủ công nghệ, góp phần khẳng định vị thế trí tuệ Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Bên cạnh 1 triệu USD tiền thưởng, cá nhân, tổ chức đạt giải còn nhận được sự đồng hành, cố vấn chiến lược, chuyên môn, kết nối mở rộng ra thị trường quốc tế từ Liên minh AI Âu Lạc, Tập đoàn FPT và các đối tác của Giải thưởng. Ban tổ chức đã công bố top 15 giải pháp của cuộc thi và vào ngày 19-11-2026 sẽ tổ chức chương trình để đại diện các giải pháp gặp gỡ các quỹ đầu tư tại TPHCM.

Ở mùa đầu tiên năm 2026, hơn 400 lượt ghi danh được ghi nhận, 15 giải pháp đã được công bố tham gia vòng sơ khảo. Các bài toán trải từ pháp lý, y tế, sản xuất đến nghiên cứu khoa học, dữ liệu và bảo tồn di sản. Giải thưởng quan tâm không chỉ tới thuật toán, mà còn tới nhu cầu của người sử dụng, khả năng triển khai, mở rộng và trách nhiệm phát triển AI.

Qua top 15 giải pháp có thể thấy nhiều giải pháp mang tính giá trị cho đời sống xã hội. Như giải pháp 1Robot với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái AI dành cho nhà máy thông minh, đô thị số và các hệ thống tự hành chuyên dụng. Nền tảng hỗ trợ robot và phương tiện tự hành nhận biết môi trường, di chuyển, phối hợp và vận hành an toàn… Với BioAI, nền tảng ứng dụng AI để giải mã cơ chế phân tử của các bài thuốc y học cổ truyền. Hệ thống kết nối dữ liệu sinh học, cấu trúc hóa học và các protein liên quan đến tác dụng của thuốc, sau đó hỗ trợ xác thực bằng mô phỏng và thực nghiệm sinh học. Giải pháp hướng tới phục vụ nghiên cứu dược liệu và phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có cơ sở khoa học.

Hay Brain-Life, nền tảng ứng dụng AI để phân tích tín hiệu não, nhịp tim và chuyển động, từ đó nhận diện những trạng thái như mức độ tập trung, căng thẳng, mệt mỏi và quá tải tinh thần. Giải pháp hướng tới các ứng dụng trong vận tải, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và nghiên cứu… Còn LEXcentra, nền tảng ứng dụng AI để quản lý toàn bộ quy trình công việc pháp lý, từ chuẩn hóa dữ liệu, hỏi đáp có căn cứ, rà soát và soạn thảo văn bản đến quản trị quy trình và theo dõi tuân thủ. Giải pháp hỗ trợ xác định văn bản còn hiệu lực, các văn bản sửa đổi hoặc bổ sung và bối cảnh áp dụng, từ đó chuyển quy định thành các bước xử lý cụ thể trong hoạt động của tổ chức…

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Liên minh AI Âu Lạc, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT chia sẻ: "Liên minh AI Âu Lạc quyết tâm tổ chức Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize, hướng tới là những sản phẩm AI do người Việt Nam phát triển, phục vụ cho người Việt Nam. Lịch sử cho thấy rằng hơn ai hết, chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ đất nước mình và trong bối cảnh mới, đó là bảo vệ chủ quyền công nghệ, chủ quyền AI”.

KIM THANH