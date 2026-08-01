Ngày 31-7, ông Phạm Thanh Lâm, Giám đốc Cảng hàng không Cà Mau cho biết, Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau đang trong giai đoạn nước rút để đảm bảo tiến độ.

Theo kế hoạch, việc bay hiệu chuẩn tại đường cất/hạ cánh sẽ diễn ra trong tháng 9-2026. Dự kiến, Cảng hàng không Cà Mau được đưa vào khai thác trở lại từ ngày 1-11-2026.

Liên quan đến kế hoạch khai thác Cảng hàng không Cà Mau, UBND tỉnh Cà Mau đã làm việc với Tổng Công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Công ty bay dịch vụ hàng không (VASCO).

Sau khi hoàn thành, Cảng hàng không Cà Mau tàu bay Airbus A321

Theo Vietnam Airlines, sau khi hạ tầng sân bay hoàn thành, hãng dự kiến khai thác đường bay TPHCM - Cà Mau bằng tàu bay Airbus A321, sức chứa 184 ghế, với tần suất 1 chuyến/ngày. Việc đưa tàu bay lớn vào khai thác sẽ nâng năng lực vận chuyển lên gấp khoảng 3 lần so với trước, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân và doanh nghiệp.

Cảng hàng không Cà Mau

Đối với đường bay Hà Nội - Cà Mau, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục đánh giá nhu cầu thị trường để xây dựng phương án khai thác phù hợp. Khi điều kiện thuận lợi và nguồn lực tàu bay được bổ sung, hãng sẽ nghiên cứu mở đường bay thẳng.

Ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau, cho biết nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa của Cà Mau rất lớn. Việc đưa vào khai thác các đường bay bằng tàu bay lớn đến TPHCM, từng bước mở rộng đến Hà Nội và các địa phương khác sẽ góp phần nâng cao khả năng kết nối, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau.

Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, được khởi công ngày 19-8-2025. Theo quy hoạch, giai đoạn 2021 - 2030, sân bay đạt cấp quy mô 4C, công suất 1 triệu hành khách/năm và 1.000 tấn hàng hóa/năm, đáp ứng các dòng máy bay Code C như A320, A321 hoặc tương đương.

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