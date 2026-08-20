Vinamilk 50 năm: Hành trình phụng sự khát vọng Việt

Ngày 19-8, tại TPHCM, hơn 3.000 người đã đến tham quan, trải nghiệm triển lãm “50 năm phụng sự khát vọng Việt” của Vinamilk ngay trong ngày đầu mở cửa. Không gian triển lãm rất đông khách, từ người trẻ, các gia đình có con nhỏ đến những người tiêu dùng đã gắn bó lâu năm với thương hiệu.

Khách tham quan tập trung tìm hiểu quy trình sản xuất tại triển lãm “50 năm phụng sự khát vọng Việt” của Vinamilk, ngày 19-8

Chạm vào câu chuyện phía sau hộp sữa

Diễn ra trong hai ngày 19 và 20-8 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), triển lãm không tổ chức theo cách trưng bày lịch sử đơn thuần. Người xem được trực tiếp tham gia các trò chơi tương tác, tìm hiểu cách chọn lọc đàn bò A2, khám phá trang trại, nhà máy, công nghệ sản xuất và các dòng sản phẩm. Hành trình 50 năm vì vậy được kể bằng những trải nghiệm cụ thể, thay vì chỉ qua hình ảnh và những con số.

Trẻ em và phụ huynh tham gia trò chơi tìm hiểu về đàn bò A2 thuần chủng của Vinamilk

Ghi nhận tại triển lãm, nhiều khu vực trải nghiệm liên tục có khách xếp hàng chờ tham gia. Tại khu giới thiệu đàn bò A2, trẻ em cùng cha mẹ chơi trò lật thẻ tìm các cá thể bò A2/A2; khu mô phỏng nhà máy thu hút người xem tìm hiểu công nghệ sản xuất; trong khi khu sản phẩm trở thành điểm để khách trực tiếp nhận diện, khám phá các dòng sữa và sản phẩm mới.

Từ những hoạt động này, câu chuyện phía sau hộp sữa được cụ thể hóa. Mỗi cá thể bò được theo dõi các chỉ số sức khỏe, vận động và nhai lại. Riêng đàn bò A2 được xét nghiệm di truyền và theo dõi phả hệ qua nhiều thế hệ để duy trì đàn thuần chủng. Trang trại Vinamilk Organic Đà Lạt đã 10 năm liên tục đạt chứng nhận EU Organic từ Control Union (Hà Lan), kể từ khi trang trại organic đầu tiên được mở tại Đà Lạt năm 2016.

Trò chơi “Lật thẻ tìm cặp bò A2” giúp người tham quan tiếp cận câu chuyện chọn lọc đàn bò A2 theo cách trực quan

Độ tươi của sữa cũng được giới thiệu bằng một chi tiết dễ hình dung: khoảng cách từ nơi vắt đến bồn chứa chỉ khoảng 20 bước chân. Toàn hệ thống trang trại hiện có 58 bồn chứa với tổng sức chứa khoảng 1 triệu lít sữa. Ở khu vực nghiên cứu sản phẩm, hơn 30 vị sữa tươi và sữa dinh dưỡng cho thấy nhu cầu thị trường ngày càng phân hóa theo độ tuổi, khẩu vị và mục đích sử dụng. Bên cạnh các dòng truyền thống, Vinamilk đang mở rộng sang sữa hạt, sữa chua uống, nước trái cây collagen, kombucha…

Năng lực sản xuất cũng được tái hiện qua các dấu mốc đầu tư. Từ năm 2013, Vinamilk đã đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng xây dựng Nhà máy Sữa Việt Nam và Nhà máy Sữa bột Việt Nam. Trước đó, từ năm 1989, doanh nghiệp đã từng bước tự chủ công nghệ tháp sấy, tạo nền tảng chủ động nghiên cứu và sản xuất sữa bột.

Thương hiệu 50 tuổi trong mắt người trẻ

Một điểm dễ nhận thấy tại triển lãm là lượng khách trẻ khá đông. Không chỉ chụp ảnh, nhiều người dành thời gian tham gia các khu tương tác, đọc thông tin về sản phẩm và tìm hiểu những thay đổi của thương hiệu. Bạn Trần Phan Mỹ Anh, sinh viên Trường Đại học Tài chính - Marketing, ấn tượng với việc một thương hiệu đã có lịch sử 50 năm nhưng vẫn liên tục thay đổi hình ảnh. “Trước đây nhắc đến Vinamilk em thường nghĩ nhiều đến màu trắng, còn hiện nay thương hiệu sử dụng nhiều màu sắc hơn. Với người trẻ, sự thay đổi này tạo cảm giác trẻ trung và gần gũi hơn”, Mỹ Anh chia sẻ.

Đông đảo người tiêu dùng tham quan các khu trải nghiệm tái hiện hành trình 50 năm phát triển của Vinamilk

Cùng chia sẻ, bạn Huỳnh Tuyết Ngân, cũng là sinh viên Trường Đại học Tài chính - Marketing, lại chú ý đến trải nghiệm khi lựa chọn hàng hóa. “Giữa rất nhiều sản phẩm trên cùng quầy kệ, màu sắc khá nổi bật nên dễ nhìn thấy và dễ nhận diện”, Tuyết Ngân nói.

Những phản hồi này cho thấy việc làm mới một thương hiệu lâu năm không chỉ nằm ở hình thức. Khi cạnh tranh hàng tiêu dùng ngày càng diễn ra trực tiếp trên quầy kệ, sản phẩm phải dễ nhận diện, đồng thời liên tục đáp ứng những nhu cầu mới. Từ các dòng sữa truyền thống, Vinamilk đang mở rộng sang sữa hạt, đồ uống lên men và nhiều sản phẩm chuyên biệt.

Khách tham quan trực tiếp tương tác tại khu vực giới thiệu sản phẩm, một trong những điểm thu hút tại triển lãm

Từ 3 nhà máy đến thị trường 65 quốc gia

Sau 50 năm, hệ sinh thái Vinamilk đã mở rộng đáng kể so với ba nhà máy ban đầu. Theo thông tin công bố tại triển lãm, doanh nghiệp hiện có khoảng 130.000 con trong đàn bò sữa khai thác; 14 trang trại và một tổ hợp trang trại Lao-Jagro; 16 nhà máy sữa tại Việt Nam và nước ngoài. Hệ thống phân phối có hơn 12.400 điểm bán thuộc kênh siêu thị, cửa hàng tiện lợi và hơn 900 cửa hàng Vinamilk trong và ngoài nước, với danh mục hơn 350 sản phẩm.

Từ khi bắt đầu xuất khẩu năm 1997, sản phẩm Vinamilk đã có mặt tại 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng kim ngạch xuất khẩu lũy kế gần 3,9 tỷ USD. Theo thông tin Vinamilk dẫn từ Brand Finance, giá trị thương hiệu năm 2026 đạt 2,6 tỷ USD, sức mạnh thương hiệu được xếp hạng AAA+.

Không gian trải nghiệm thu hút đông khách tham quan ngay trong ngày đầu mở cửa

Không gian cuối triển lãm đưa người xem trở lại hành trình từ năm 1976 đến nay, từ ba nhà máy ban đầu, quá trình tự chủ sản xuất, mở đường xuất khẩu đến giai đoạn đổi mới công nghệ, sản phẩm và nhận diện thương hiệu.

Nhưng giữa những con số của hành trình 50 năm, hình ảnh dễ thấy trong ngày đầu triển lãm lại là những gia đình cùng con nhỏ khám phá cách tạo ra hộp sữa, những bạn trẻ dừng lại trải nghiệm sản phẩm và nhiều thế hệ người tiêu dùng cùng xuất hiện trong một không gian. Với Vinamilk, “phụng sự khát vọng Việt” vì vậy không chỉ là câu chuyện nhìn lại nửa thế kỷ đã qua, mà còn đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới để đồng hành với những thế hệ người tiêu dùng tiếp theo.

MINH PHÚC