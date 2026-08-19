Hơn 5.000 sản phẩm Việt giảm giá đến 50% dịp Quốc khánh 2-9

Ngày 20-8, Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) khởi động chương trình “30 năm Tự hào siêu thị Việt”, kéo dài đến ngày 9-9 tại hơn 800 điểm bán trên toàn hệ thống. Hơn 5.000 sản phẩm của doanh nghiệp trong nước tham gia chương trình với mức giảm giá đến 50%.

Rau củ quả tươi là một trong những nhóm hàng được Saigon Co.op tăng ưu đãi trong tháng mua sắm hàng Việt. Ảnh MINH XUÂN

Theo Saigon Co.op, chương trình năm nay được triển khai đồng loạt tại Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra, Co.op Food, Finelife, Co.op Smile, Cheers… Hàng Việt được bố trí tại các vị trí dễ nhận diện, kết hợp không gian mua sắm mang sắc màu Quốc khánh nhằm tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm thiết yếu tại hệ thống Saigon Co.op trong chương trình mua sắm hàng Việt dịp Quốc khánh 2-9. Ảnh MINH XUÂN

Điểm đáng chú ý là ưu đãi được tập trung khá mạnh vào nhóm hàng phục vụ chi tiêu hàng ngày. Ngoài hơn 5.000 mặt hàng giảm giá đến 50%, người tiêu dùng mua theo gói sản phẩm có thể tiết kiệm đến 30%. Từ ngày 20 đến 26-8, phiên “Chợ sáng” áp dụng mua 1 tặng 1 đối với một số loại rau lá, rau gói, cà chua và dưa leo; trong khi chương trình “Giờ vàng đến Co.op” kéo dài đến ngày 9-9 giảm đến 30% đối với thịt tươi sống từ 17 giờ đến khi đóng cửa.

Thay vì dàn trải khuyến mãi, Saigon Co.op chia tháng mua sắm thành ba tuần theo từng nhu cầu tiêu dùng. “Tuần lễ gia dụng Việt” từ ngày 20 đến 26-8 tập trung vào đồ dùng, may mặc; từ ngày 27-8 đến 2-9 là chương trình “Đón đại lễ – Mời bạn tiệc Sale” dành cho nhóm thực phẩm phục vụ các bữa ăn, sum họp trong kỳ nghỉ. Từ ngày 3 đến 9-9, chương trình chuyển sang nhóm thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em, gắn với nhu cầu mua sắm đầu năm học mới.

Cùng với kích cầu tiêu dùng, Saigon Co.op đang tăng yêu cầu kiểm soát chất lượng hàng Việt từ đầu vào. Nhà bán lẻ này phối hợp Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia thí điểm hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với một số nhóm thực phẩm tươi sống như rau củ quả, trái cây và thủy hải sản. Thông tin về sản phẩm, lô hàng, vùng trồng, vùng nuôi và quá trình luân chuyển được chuẩn hóa, liên kết; người mua có thể tiếp cận thông tin nguồn gốc thông qua mã QR trên sản phẩm theo mô hình triển khai.

Theo Saigon Co.op, việc kết hợp kích cầu với nâng chuẩn chất lượng nhằm tạo đầu ra ổn định hơn cho doanh nghiệp trong nước. Sau hơn 30 năm phát triển, hệ thống xác định tiếp tục đóng vai trò kết nối sản xuất với thị trường, đưa hàng Việt tiếp cận người tiêu dùng thông qua mạng lưới bán lẻ rộng khắp.

MINH XUÂN