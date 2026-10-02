Saigon Co.op tăng tốc chuẩn bị nhân lực cho nhiều điểm bán

Nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí từ bán hàng, thực phẩm tươi sống đến đầu bếp, nhóm trưởng ngành hàng cho nhiều điểm bán cho thấy Saigon Co.op đang tiếp tục chuẩn bị nguồn nhân lực cho mô hình bán lẻ tại khu vực trung tâm TPHCM.

Saigon Co.op gia tăng tìm kiếm nguồn nhân lực cho các điểm bán, từ bán hàng, phục vụ khách đến sơ chế, chế biến thực phẩm. Ảnh: MINH XUÂN

Bước sang tháng 10-2026, thị trường lao động bán lẻ tại TPHCM tiếp tục ghi nhận nhu cầu tuyển dụng ở nhiều vị trí trực tiếp vận hành điểm bán. Đáng chú ý, Saigon Co.op đang tiếp tục tìm nhân sự cho dự án Co.opmart Pro tại 230 Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, với các vị trí trải rộng từ bán hàng đến chế biến thực phẩm.

Khu vực thực phẩm chế biến sẵn tại Co.opmart phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng tiện lợi của khách hàng. Ảnh: MINH XUÂN

Theo thông tin tuyển dụng đang được Saigon Co.op công bố, dự án cần nhân viên bán hàng ngành hàng, nhân viên bán hàng thực phẩm tươi sống, nhóm trưởng ngành hàng, đầu bếp, phụ bếp và bảo vệ...

Đáng chú ý, nhu cầu không chỉ tập trung vào nhân viên bán hàng truyền thống. Việc tuyển đầu bếp, phụ bếp, nhân viên thực phẩm tươi sống cùng các vị trí quản lý ngành hàng cho thấy cơ cấu nhân sự của điểm bán cần đáp ứng nhiều hoạt động từ quản lý hàng hóa, phục vụ khách hàng đến sơ chế, chế biến thực phẩm.

Riêng đối với nhân viên bán hàng thực phẩm tươi sống, công việc được Saigon Co.op mô tả gồm kiểm tra lượng hàng trên quầy và tồn kho theo xu hướng mua sắm, đề xuất đặt hàng, tư vấn khách hàng, cân và dán tem hàng tươi sống, đồng thời kiểm soát chất lượng, hạn sử dụng, tem và giá sản phẩm.

Đây cũng là nhóm công việc phản ánh khá rõ sự thay đổi của lao động bán lẻ hiện đại. Nhân viên tại điểm bán không đơn thuần thực hiện thao tác đưa hàng lên kệ mà phải tham gia quản lý tồn kho, chất lượng hàng hóa và tương tác trực tiếp với nhu cầu của người mua.

Một số vị trí không đặt yêu cầu cao về kinh nghiệm. Chẳng hạn, vị trí bảo vệ dự án Co.opmart Pro yêu cầu trình độ trung học phổ thông và không bắt buộc kinh nghiệm, trong khi nhân viên thực phẩm tươi sống yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. (⁠Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM)

Không chỉ riêng dự án 230 Nguyễn Trãi, cổng tuyển dụng của Saigon Co.op hiện ghi nhận hàng chục nhu cầu tuyển người tại nhiều đơn vị trong hệ thống. Thời điểm rà soát đầu tháng 10, hệ thống hiển thị 81 việc làm, trải từ Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, Co.opSmile đến Cheers và các đơn vị trực thuộc.

Tại TPHCM, một số điểm bán đang tuyển nhân sự cho thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng, kho, thu ngân và bảo vệ. Co.opmart Quang Trung, Co.opmart Văn Thánh, Co.opXtra Tân Phong, Co.opXtra Sư Vạn Hạnh cùng nhiều đơn vị khác đều xuất hiện nhu cầu nhân sự trên hệ thống tuyển dụng.

Người tiêu dùng lựa chọn nông sản tại Co.opmart, nơi nhiều mặt hàng được niêm yết giá và triển khai chương trình bình ổn thị trường. Ảnh: MINH XUÂN

Diễn biến này cho thấy khi các nhà bán lẻ mở rộng hoặc điều chỉnh mạng lưới, nhu cầu lao động không chỉ tăng về số lượng mà cơ cấu công việc cũng ngày càng đa dạng. Bên cạnh bán hàng và thu ngân, hệ thống bán lẻ hiện đại cần nhân lực cho quản lý chất lượng, công nghệ thông tin, logistics nội bộ, chế biến thực phẩm, chăm sóc khách hàng và quản trị ngành hàng. Đây cũng là một trong những tác động trực tiếp của quá trình mở rộng và đổi mới mô hình bán lẻ đối với thị trường lao động đô thị.

MINH XUÂN