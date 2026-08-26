Siêu thị tăng hàng Việt đón sức mua dịp Quốc khánh 2-9

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2-9 kéo dài 5 ngày được kỳ vọng tạo thêm một nhịp mua sắm mới tại TPHCM khi nhu cầu thực phẩm, đồ uống, hàng chế biến và sản phẩm phục vụ gia đình, du lịch cùng tăng. Đón sức mua dịp Quốc khánh 2-9, các hệ thống phân phối tăng hàng Việt lên quầy kệ, kết hợp khuyến mãi để mở rộng đầu ra cho sản phẩm trong nước.

Người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm thiết yếu tại hệ thống Saigon Co.op trong chương trình mua sắm hàng Việt dịp Quốc khánh 2-9. Ảnh: MINH XUÂN

Hơn 5.000 sản phẩm Việt tham gia kích cầu

Từ ngày 27-8 đến 2-9, hơn 800 điểm bán thuộc hệ thống Saigon Co.op bước vào cao điểm phục vụ thị trường dịp Quốc khánh 2-9. Thay vì tập trung đơn thuần vào giảm giá, chương trình dành trọng tâm cho hàng sản xuất trong nước, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, nước giải khát và nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của các gia đình trong kỳ nghỉ lễ.

Đây là giai đoạn cao điểm của chương trình kích cầu hàng nội địa được Saigon Co.op triển khai từ ngày 20-8 đến 9-9, hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Hơn 5.000 sản phẩm thiết yếu của các nhà sản xuất trong nước tham gia chương trình, với mức giảm trực tiếp từ 30%-50% cùng nhiều gói sản phẩm tiết kiệm.

Người tiêu dùng mua sắm các sản phẩm hàng Việt tại Saigon Co.op, hưởng ứng chương trình “Tự hào hàng Việt". Ảnh: MINH XUÂN

Nếu giai đoạn đầu ưu tiên hàng gia dụng, nông sản, đồ dùng gia đình và may mặc Việt thì đến cao điểm Quốc khánh 2-9, trọng tâm chuyển sang thực phẩm chế biến, nước giải khát và thực phẩm tươi sống của các thương hiệu Việt. Sự dịch chuyển này bám khá sát nhu cầu của người tiêu dùng trong kỳ nghỉ dài.

Với nhiều gia đình ở lại thành phố, thực phẩm tươi sống, đồ uống, thực phẩm chế biến và sản phẩm phục vụ bữa ăn là những nhóm hàng được ưu tiên. Trong khi đó, người đi du lịch hoặc về quê có xu hướng tăng mua đồ uống, thực phẩm tiện lợi, hàng chăm sóc cá nhân và sản phẩm phục vụ chuyến đi.

Ghi nhận tại các điểm bán, bà Nguyễn Thảo Ly (phường Thủ Đức, TPHCM) cho biết gia đình dự kiến ở lại thành phố trong dịp lễ nên mua thêm thực phẩm tươi sống, đồ uống và một số thực phẩm chế biến. “Kỳ nghỉ dài nên tôi mua thực phẩm nhiều hơn ngày thường. Hàng Việt hiện khá đa dạng, giá vừa túi tiền, nếu có thêm khuyến mãi thì gia đình càng dễ lựa chọn”, bà Ly nói.

Ở nhóm khách chuẩn bị đi du lịch, nhu cầu lại tập trung vào các sản phẩm gọn, tiện dụng. Anh Ngô Thanh An (phường Phú Nhuận, TPHCM) cho biết trước chuyến đi cùng gia đình, anh thường mua thêm nước uống, thực phẩm tiện lợi, đồ dùng cá nhân. “Tôi ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, dễ sử dụng và mức giá hợp lý. Nếu hàng Việt đáp ứng được những tiêu chí này thì tôi sẵn sàng lựa chọn”, anh An chia sẻ.

Từ mùa mua sắm lớn đến đầu ra cho hàng Việt

Việc đưa hàng Việt vào trọng tâm đợt kích cầu cho thấy sản phẩm trong nước ngày càng tham gia trực tiếp vào những mùa mua sắm lớn, thay vì chỉ xuất hiện trong các chương trình vận động dùng hàng Việt. Điều này cũng đặt doanh nghiệp trước sức ép cạnh tranh thực chất hơn về giá, chất lượng, mẫu mã và khả năng đáp ứng nhanh nhu cầu người tiêu dùng.

Không gian mua sắm tại Saigon Co.op rộn ràng sắc màu Quốc khánh, lan tỏa tinh thần tự hào hàng Việt. Ảnh: MINH XUÂN

Với hơn 800 điểm bán gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Finelife và các mô hình khác, mạng lưới Saigon Co.op tạo thêm kênh để sản phẩm của doanh nghiệp trong nước tiếp cận lượng lớn người tiêu dùng. Bên cạnh đưa hàng lên quầy kệ, hệ thống còn triển khai các hoạt động trưng bày, dùng thử, kết nối nông sản, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền với thị trường.

Cao điểm mua sắm dịp Quốc khánh 2-9 vì vậy không chỉ là cơ hội tăng sức mua mà còn tạo thêm đầu ra cho hàng Việt ngay trên thị trường nội địa. Sau kỳ nghỉ lễ, từ ngày 3-9 đến 9-9, chương trình tiếp tục chuyển trọng tâm sang nhóm sản phẩm dinh dưỡng Việt phục vụ mùa tựu trường.

Việc tổ chức các đợt kích cầu nối tiếp theo nhu cầu tiêu dùng cũng cho thấy vai trò của hệ thống phân phối không dừng ở bán hàng. Khi nguồn hàng được kết nối với từng mùa mua sắm, doanh nghiệp sản xuất có thêm cơ hội đưa sản phẩm đến thị trường đúng thời điểm nhu cầu tăng, qua đó tăng tốc độ luân chuyển hàng hóa và mở rộng thị phần cho hàng Việt.

PHƯỚC AN