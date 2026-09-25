Hàng nhãn riêng thêm giá trị cho giỏ hàng Việt

Người tiêu dùng ngày càng cân nhắc chất lượng, giá cả và mức độ phù hợp trước khi xuống tiền, tạo thêm dư địa cho hàng nhãn riêng trong giỏ hàng gia đình. Xu hướng này đồng thời mở thêm đầu ra cho doanh nghiệp sản xuất trong nước qua hệ thống phân phối hiện đại.

Khu vực tự đóng gói bằng thùng carton tại Co.opmart góp phần khuyến khích khách hàng giảm sử dụng túi nilon. Ảnh MINH XUÂN

Từ nhu cầu người mua đến 2.500 sản phẩm

Ghi nhận tại hệ thống Co.opmart, Co.opXtra cho thấy hàng nhãn riêng đang hiện diện ở nhiều nhóm hàng trong giỏ mua sắm gia đình. Không chỉ có gạo, bún, mì, dầu ăn và thực phẩm đóng gói, trên quầy còn có rau củ, thực phẩm tươi sống, hóa mỹ phẩm, hộp đựng và nhiều đồ dùng gia đình. Ở từng nhóm hàng, người mua có thể lựa chọn sản phẩm theo nhu cầu, quy cách và mức chi tiêu khác nhau.

Tại Co.opXtra Tạ Quang Bửu, chị Ngô Triều Thủy, ngụ chung cư Bông Sao, phường Bình Đông, cho biết với những mặt hàng sử dụng thường xuyên, chị quan tâm trước hết đến chất lượng, thông tin sản phẩm, quy cách và giá. “Tôi thường xem kỹ thông tin, quy cách và giá. Sản phẩm nào đã dùng thấy phù hợp thì những lần sau tiếp tục lựa chọn”, chị Thủy nói.

Các sản phẩm Co.op Select được phát triển ở nhiều nhóm hàng, đáp ứng nhu cầu mua sắm thường ngày của người tiêu dùng. Ảnh MINH XUÂN

Cũng thường xuyên chọn một số sản phẩm nhãn riêng khi mua hàng thiết yếu, chị Nguyễn Thúy Lan, ngụ chung cư Hưng Vượng, phường Tân Hưng, chia sẻ: “Gia đình tôi lựa chọn theo nhu cầu thực tế. Sản phẩm nào phù hợp thì tiếp tục sử dụng, đồng thời xem giá để cân đối tổng chi tiêu mỗi lần đi siêu thị”.

Chính nhu cầu ngày càng cụ thể và đa dạng của người mua đang đặt ra yêu cầu cho nhà bán lẻ phải tổ chức danh mục sát hơn với từng giỏ hàng. Thay vì phát triển một dòng sản phẩm chung, Saigon Co.op khai thác dữ liệu mua sắm, phản hồi và thị hiếu khách hàng để điều chỉnh từ danh mục, quy cách, chất lượng đến mức giá. Đến nay, Saigon Co.op đã phát triển hơn 2.500 sản phẩm nhãn riêng cùng hơn 100 nhà sản xuất trong nước. Co.op Happy tập trung nhóm hàng thiết yếu, tiết kiệm; Co.op Select cân bằng chất lượng, tiện ích và giá thành; Co.op Finest hướng đến nhóm khách hàng có yêu cầu cao hơn về nguyên liệu và trải nghiệm.

Mở thêm đầu ra cho hàng Việt

Theo đại diện Saigon Co.op, phát triển hàng nhãn riêng không chỉ nhằm thêm lựa chọn cho người mua mà còn kết nối nhu cầu thị trường với năng lực sản xuất trong nước. Từ dữ liệu sức mua, nhà bán lẻ phối hợp với doanh nghiệp xác định tiêu chuẩn, quy cách, sản lượng và giá thành, qua đó giúp doanh nghiệp tổ chức sản xuất gắn với đầu ra.

Hiện hơn 100 nhà sản xuất trong nước tham gia phát triển hàng nhãn riêng cùng Saigon Co.op. Trong chuỗi liên kết này, nhà bán lẻ nắm bắt nhu cầu, doanh nghiệp tổ chức sản xuất, còn lựa chọn của người tiêu dùng quyết định khả năng duy trì và mở rộng sản phẩm. Nhờ tối ưu chi phí trung gian, phân phối, tiếp thị và quảng bá, nhiều sản phẩm nhãn riêng có giá thấp hơn khoảng 15%-30% so với sản phẩm cùng loại trên thị trường, trong khi vẫn phải đáp ứng tiêu chuẩn của hệ thống trước khi lên quầy kệ.

Các sản phẩm Co.op Select được phát triển ở nhiều nhóm hàng, đáp ứng nhu cầu mua sắm thường ngày của người tiêu dùng. Ảnh MINH XUÂN

Thực tế cho thấy, để thúc đẩy sức mua, từ ngày 24-9 đến 7-10, Saigon Co.op triển khai chương trình “Hàng nhãn riêng Co.op - An tâm chất lượng - Tiết kiệm tối đa” tại Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra và Co.op Online. Khách hàng thành viên được nhân 3 số điểm; một số mức hóa đơn được áp dụng ưu đãi mua thêm hoặc hoàn điểm theo thể lệ. Giá trị của giỏ hàng cũng được mở rộng sang tiêu dùng xanh. Tại Co.opmart và Co.opXtra, khu vực tự đóng gói bằng thùng carton miễn phí được bố trí để khách hàng có thêm lựa chọn thay túi nilon.

Từ nhu cầu của người mua đến đơn hàng cho nhà sản xuất, hàng nhãn riêng đang tạo một vòng kết nối giữa tiêu dùng và sản xuất trong nước. Sức mua vì thế không chỉ quyết định sản phẩm nào ở lại trên quầy kệ, mà còn mở thêm đầu ra để hàng Việt tham gia sâu hơn vào hệ thống phân phối hiện đại.

MINH XUÂN