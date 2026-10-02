Co.opmart kết nối sức mua với hoạt động chăm sóc sức khỏe phụ nữ vùng cao

Từ tháng 10, một phần giá trị từ những sản phẩm được người tiêu dùng lựa chọn tại Co.opmart được chuyển thành nguồn lực hỗ trợ chăm sóc sức khỏe phụ nữ vùng cao. Cách kết nối sức mua với trách nhiệm cộng đồng đang mở rộng vai trò của hệ thống bán lẻ, từ nơi đưa hàng hóa đến người tiêu dùng thành điểm kết nối doanh nghiệp, khách hàng và các chương trình xã hội.

Khách hàng mua sắm tại Co.opmart, góp phần tạo nguồn lực cho các hoạt động cộng đồng thông qua chương trình triển khai trong tháng 10-2026. Ảnh MINH XUÂN

Kết hợp tiêu dùng với trách nhiệm cộng đồng

Bước vào tháng 10, bên cạnh các chương trình kích cầu mua sắm, hệ thống Co.opmart bắt đầu triển khai một số hoạt động kết hợp tiêu dùng với trách nhiệm cộng đồng. Đáng chú ý, với mỗi sản phẩm Laurier được khách hàng lựa chọn tại hệ thống trong tháng này, doanh nghiệp sẽ đóng góp 1.000 đồng cho chương trình hỗ trợ phụ nữ vùng cao.

Các sản phẩm Co.op Select được phát triển ở nhiều nhóm hàng, đáp ứng nhu cầu mua sắm thường ngày của người tiêu dùng. Ảnh MINH XUÂN

Theo thông tin từ Co.opmart, toàn bộ ngân sách hình thành sau chiến dịch sẽ được chuyển đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, góp phần tổ chức các hoạt động hỗ trợ thăm khám tại địa phương, qua đó tăng cơ hội tiếp cận chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ.

Điểm đáng chú ý của mô hình này là người tiêu dùng không phải thực hiện thêm một giao dịch đóng góp riêng. Hoạt động mua sắm thường ngày trở thành một mắt xích tạo nguồn lực cho chương trình cộng đồng. Khi số lượng giao dịch được nhân lên trên hệ thống bán lẻ, những khoản đóng góp nhỏ từ từng sản phẩm có thể tạo thành nguồn lực lớn hơn.

Thực tế, cách kết nối sức mua với các chương trình xã hội đã được nhiều doanh nghiệp và nhà bán lẻ triển khai, nhưng hiệu quả phụ thuộc đáng kể vào độ phủ của hệ thống phân phối và mức độ tham gia của người tiêu dùng.

Với chương trình lần này, Co.opmart đóng vai trò là điểm tiếp xúc trực tiếp giữa sản phẩm và khách hàng. Điều đó cho thấy không gian bán lẻ đang được khai thác theo hướng rộng hơn: không chỉ bán hàng mà còn có thể trở thành nơi kết nối các nguồn lực xã hội thông qua chính quyết định mua sắm.

Mô hình này đã cho thấy khả năng tạo nguồn lực đáng kể trong thực tế. Trong chiến dịch “Hành trình xanh - Nụ cười hồng” trước đó, mỗi sản phẩm Laurier được người tiêu dùng lựa chọn cũng tạo ra một khoản đóng góp. Kết quả chương trình huy động hơn 617 triệu đồng, hỗ trợ thăm khám, tư vấn sức khỏe sinh sản cho hơn 1.000 phụ nữ tại Cao Bằng và trao hơn 4.800 sản phẩm. Chương trình khi đó có sự tham gia của 36 đối tác bán lẻ với hơn 8.800 điểm bán trên toàn quốc, trong đó có Co.opmart.

Việc tiếp tục triển khai chương trình trong tháng 10-2026 vì vậy tạo thêm một vòng kết nối mới giữa nhà sản xuất, hệ thống phân phối và người tiêu dùng. Thay vì trách nhiệm xã hội chỉ diễn ra sau hoạt động kinh doanh, yếu tố cộng đồng được đưa trực tiếp vào quá trình bán và mua hàng.

Mở rộng giá trị của hệ thống bán lẻ

Đáng chú ý, chương trình diễn ra trong bối cảnh các hệ thống bán lẻ ngày càng cạnh tranh không chỉ bằng giá, hàng hóa hay độ phủ điểm bán mà còn bằng trải nghiệm và khả năng tạo thêm giá trị cho khách hàng.

Với nhà bán lẻ, lợi thế của mô hình nằm ở khả năng đưa các chương trình cộng đồng đến gần người tiêu dùng thông qua mạng lưới có sẵn. Thay vì tổ chức một kênh huy động riêng biệt, mỗi quầy hàng có thể trở thành một điểm tiếp nhận sự tham gia của khách hàng.

Khách hàng mua sắm tại Co.opmart, góp phần tạo nguồn lực cho các hoạt động cộng đồng thông qua chương trình triển khai trong tháng 10-2026. Ảnh MINH XUÂN

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp sản xuất cũng có thêm cơ hội gắn trách nhiệm xã hội với hoạt động phân phối sản phẩm. Nhà bán lẻ cung cấp điểm tiếp xúc, doanh nghiệp đóng góp nguồn lực, còn người tiêu dùng quyết định quy mô lan tỏa thông qua lựa chọn hàng hóa.

Trong bối cảnh tiêu dùng ngày càng gắn với các yêu cầu về trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững, những mô hình này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về tính minh bạch. Khoản đóng góp hình thành từ đâu, được chuyển cho đơn vị nào và sử dụng cho hoạt động gì cần được xác định rõ để người mua có thể theo dõi giá trị tạo ra từ lựa chọn của mình.

MINH XUÂN