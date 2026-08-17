Lan tỏa trách nhiệm cộng đồng từ hệ thống bán lẻ

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường và phục vụ nhu cầu tiêu dùng, các hệ thống phân phối lớn đang ngày càng mở rộng vai trò trong thực hiện trách nhiệm xã hội. Từ cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai đến chăm lo gia đình chính sách, người có công và hướng về biên giới, biển, đảo, những hoạt động được duy trì thường xuyên đang góp phần kết nối nguồn lực doanh nghiệp với các mục tiêu an sinh của TPHCM.

Saigon Co.op trao 350 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” TPHCM năm 2026, góp thêm nguồn lực chăm lo cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi biên giới, biển đảo.

Gắn hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội

Tối 15-8, tại Nhà hát Hòa Bình, trong Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” năm 2026, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) tiếp tục tham gia các hoạt động hướng về cán bộ, chiến sĩ và người dân tại khu vực biên giới, biển, đảo.

Cũng tại chương trình, Saigon Co.op được Chủ tịch UBND TPHCM tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; tham gia quyên góp, ủng hộ, cứu trợ người dân trong năm 2025. Theo thông tin từ đơn vị, Saigon Co.op là một trong 102 tập thể được Chủ tịch UBND TPHCM tặng Bằng khen trong đợt này. Bà Lưu Thị Kim Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Saigon Co.op, đại diện đơn vị nhận Bằng khen.

Sự ghi nhận này cho thấy một khía cạnh khác trong hoạt động của doanh nghiệp bán lẻ: bên cạnh nhiệm vụ tổ chức lưu thông hàng hóa, hệ thống phân phối còn có khả năng tham gia trực tiếp vào các chương trình an sinh, cứu trợ và huy động nguồn lực xã hội.

Saigon Co.op vinh dự đón nhận Bằng khen ghi nhận thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tham gia quyên góp, ủng hộ, cứu trợ nhân dân năm 2025.

Với một đô thị có quy mô dân số và thị trường tiêu dùng lớn như TPHCM, hệ thống phân phối hiện, đại Saigon Co.op đã làm rất tốt vai trò đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng. Đồng thời, khi thị trường xảy ra biến động hoặc người dân gặp khó khăn do thiên tai, khả năng tổ chức nguồn hàng, hệ thống kho vận, mạng lưới điểm bán và lực lượng lao động đông đảo của các nhà bán lẻ này có thể trở thành một nguồn lực hỗ trợ cộng đồng rất hiệu quả.

Theo Saigon Co.op, xuất phát từ mô hình kinh tế hợp tác xã, đơn vị xác định hoạt động kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội và lợi ích cộng đồng. Cách tiếp cận này được triển khai từ việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, tham gia bình ổn thị trường đến các chương trình cứu trợ thiên tai, chăm lo gia đình chính sách, người có công và những hoàn cảnh khó khăn.

Một trong những đầu mối phối hợp của Saigon Co.op trong các hoạt động này là Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Hai đơn vị đã phối hợp triển khai các chương trình an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân và vận động nguồn lực hỗ trợ cộng đồng. Song song đó là các hoạt động thúc đẩy tiêu dùng xanh, bảo vệ môi trường và hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Điều đáng chú ý là khi trách nhiệm xã hội được gắn với hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp thay vì chỉ thực hiện ở từng thời điểm, mạng lưới thương mại có thể trở thành một kênh kết nối nguồn lực xã hội. Đây cũng là cách để hoạt động sản xuất, phân phối và tiêu dùng gắn chặt hơn với những vấn đề dân sinh của thành phố.

Nối hậu phương với biên giới, biển, đảo

Từ các hoạt động an sinh tại địa bàn thành phố, phạm vi đóng góp của doanh nghiệp được mở rộng tới những chương trình hướng về biên giới, biển, đảo.

Năm 2026, Saigon Co.op tiếp tục đồng hành cùng Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình TPHCM (HTV) tổ chức.

Saigon Co.op trao 350 triệu đồng, được đóng góp từ đội ngũ cán bộ quản lý cấp cao và cấp trung, ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Tổ quốc - Vì tuyến đầu Tổ quốc” năm 2026.

Với chủ đề “Từ Thành phố mang tên Bác - Gửi trọn nghĩa tình đến tuyến đầu Tổ quốc”, chương trình là một trong những hoạt động kết nối tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM với cán bộ, chiến sĩ và người dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới, biển, đảo.

Trong năm nay, Saigon Co.op thực hiện hai đợt đóng góp cho các hoạt động hướng về biển, đảo. Ở đợt đầu, đơn vị hỗ trợ kinh phí thực hiện vườn rau tại Trường Sa, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa. Trong đợt thứ hai, hưởng ứng chương trình “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc”, đội ngũ cán bộ quản lý của hệ thống tiếp tục đóng góp vào Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” TPHCM.

Ở góc độ rộng hơn, những đóng góp của một doanh nghiệp chỉ là một phần trong nguồn lực xã hội mà TPHCM đang huy động cho biển, đảo.

Theo Ban tổ chức, từ ngày 1-7-2025 đến 30-6-2026, toàn thành phố đã vận động và thực hiện các hoạt động chăm lo với tổng nguồn lực hơn 40 tỷ đồng. Thành phố cũng tổ chức các chuyến công tác đến vùng biển Tây Nam, Côn Đảo, Nhà giàn DK1 và quần đảo Trường Sa, với tổng giá trị công trình và phần quà đóng góp hơn 17,3 tỷ đồng.

Đằng sau những con số là sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân thành phố. Nguồn lực được huy động không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, công tác tại những địa bàn đặc thù mà còn thể hiện sự gắn kết giữa hậu phương với những người đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Đêm giao lưu nghệ thuật năm nay kéo dài 90 phút, tái hiện hình ảnh người chiến sĩ, cuộc sống của người dân vùng biển, đảo và những câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng. Việc kết nối các điểm cầu cũng tạo không gian giao lưu trực tiếp giữa hậu phương TPHCM với cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi đảo xa.

Từ hoạt động cứu trợ, an sinh xã hội đến những chương trình hướng về biên giới, biển, đảo, sự tham gia của các doanh nghiệp cho thấy trách nhiệm cộng đồng có thể được thực hiện ngay từ chính nguồn lực, mạng lưới và con người của doanh nghiệp.

Với các hệ thống bán lẻ, ý nghĩa của quá trình này còn nằm ở khả năng kết nối một mạng lưới rất rộng gồm nhà sản xuất, nhà cung cấp, người lao động và người tiêu dùng. Khi nguồn lực đó được huy động cho những mục tiêu chung, hoạt động thương mại không dừng ở trao đổi hàng hóa mà có thể trở thành một phần của mạng lưới an sinh xã hội và các hoạt động cộng đồng của thành phố.

Đây cũng là hướng để giá trị của một doanh nghiệp bán lẻ được nhìn nhận rộng hơn doanh thu hay quy mô điểm bán. Hiệu quả kinh doanh song hành với trách nhiệm đối với người dân, cộng đồng và những nhiệm vụ chung của TPHCM.

MINH XUÂN