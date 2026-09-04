Sôi động mua sắm mùa tựu trường, Trung thu

Những ngày đầu tháng 9, thị trường bán lẻ bước vào cao điểm mua sắm phục vụ năm học mới và Tết Trung thu. Saigon Co.op tăng nguồn hàng, giảm giá đến 50% nhiều sản phẩm tựu trường, đồng thời áp dụng mức chiết khấu đến 16% đối với bánh Trung thu.

Không khí mua sắm nhộn nhịp tại Co.opmart trong những ngày đầu tháng 9. Ảnh: MINH XUÂN

Ngày 4-9, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) cho biết, sức mua tại các hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife… đang nhộn nhịp khi các gia đình tập trung mua sắm cho năm học mới, đồng thời bắt đầu chuẩn bị cho Tết Trung thu.

Phụ huynh chọn mua các sản phẩm sữa tại Co.opmart trong cao điểm mua sắm phục vụ năm học mới. Ảnh: MINH XUÂN

Đón nhu cầu này, hệ thống tăng nguồn cung nhiều nhóm hàng từ tập vở, dụng cụ học tập, balo, hộp bút, bình nước, đồng phục đến sữa, sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm tiện lợi. Hàng ngàn sản phẩm được đưa vào chương trình khuyến mãi với mức giảm đến 50%, giúp phụ huynh có thêm lựa chọn trong mùa tựu trường.

Cùng với đồ dùng học tập, nhóm sữa, thực phẩm dinh dưỡng và thực phẩm chế biến sẵn cũng được tăng cường tại các điểm bán. Theo Saigon Co.op, thực phẩm tiện lợi ngày càng được các gia đình có con đi học quan tâm nhờ nhanh gọn, dễ sử dụng, phù hợp với nhu cầu chuẩn bị bữa ăn trong những ngày học sinh trở lại trường.

Bánh Trung thu được tăng nguồn cung, đa dạng mẫu mã phục vụ nhu cầu mua dùng và biếu tặng. Ảnh: MINH XUÂN

Trong khi đó, thị trường Trung thu cũng bắt đầu tăng tốc. Nguồn bánh tại Saigon Co.op năm nay trải rộng từ dòng truyền thống đến bánh cao cấp, hộp quà biếu với nhiều phân khúc giá. Hệ thống áp dụng mức chiết khấu đến 16% đối với đơn hàng bánh Trung thu của nhiều thương hiệu như Kinh Đô, Maison, Đại Phát, Bibica và Co.op Bakery. Riêng bánh Co.op Bakery có giá từ 103.900 đồng/hộp 2 bánh và 159.000 đồng/hộp 4 bánh.

Theo ghi nhận tại điểm bán, bên cạnh giá cả, người tiêu dùng ngày càng chú ý đến nguồn gốc nguyên liệu, chất lượng, đồng thời ưu tiên các dòng bánh ít ngọt, thanh đạm. Xu hướng này cũng khiến các nhà bán lẻ điều chỉnh danh mục sản phẩm theo hướng đa dạng hơn thay vì chỉ cạnh tranh về mẫu mã và giá.

Để kích cầu, ngày 5-9, Saigon Co.op tiếp tục tặng quà cho 50 học sinh, sinh viên và trẻ em đi cùng người thân là khách hàng thành viên khi mua sắm với hóa đơn bất kỳ. Khách hàng thành viên mua sản phẩm thuộc chương trình với hóa đơn từ 400.000 đồng còn được nhận voucher hoàn tiền 5%, tối đa 30.000 đồng/hóa đơn, sử dụng cho lần mua tiếp theo đến ngày 9-9.

MINH XUÂN