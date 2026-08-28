Saigon Co.op tăng khuyến mãi dịp lễ Quốc khánh 2-9

Từ ngày 28-8 đến 9-9, hệ thống Saigon Co.op tăng cường các chương trình giảm giá, hoàn tiền, tích điểm và quà tặng tại hơn 800 điểm bán trên toàn quốc, tập trung cao điểm từ ngày 31-8 đến 2-9. Hoạt động vừa phục vụ nhu cầu mua sắm dịp lễ Quốc khánh 2-9, vừa góp phần kích cầu tiêu dùng và mở rộng đầu ra cho hàng Việt.

Dịp Quốc khánh 2-9 đang trở thành một trong những cao điểm mua sắm của thị trường bán lẻ. Nhu cầu đối với thực phẩm, hàng tiêu dùng và các mặt hàng phục vụ những bữa ăn, gặp gỡ gia đình trong kỳ nghỉ được dự báo tăng. Trước nhu cầu này, các hệ thống phân phối đồng loạt tăng nguồn cung và khuyến mãi để kích thích sức mua.

Tại Saigon Co.op, chương trình “30 năm Tự hào siêu thị Việt” đang được đẩy mạnh trong những ngày cận lễ. Chương trình triển khai trên toàn hệ thống gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food và các mô hình bán lẻ khác, đồng thời áp dụng trên các kênh mua sắm trực tuyến.

Nguồn hàng được tập trung vào những nhóm có nhu cầu cao như thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, thực phẩm công nghệ, rau củ quả, trái cây, nước giải khát, hàng gia dụng và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.

Dồn ưu đãi vào cao điểm nghỉ lễ

Theo Saigon Co.op, từ ngày 31-8 đến 2-9 được xác định là cao điểm của đợt khuyến mãi nhân dịp lễ Quốc khánh. Bên cạnh giảm giá hàng hóa, hệ thống triển khai các hình thức mua nhiều giá tốt, ưu đãi theo khung giờ, tích điểm và tặng quà cho khách hàng thành viên.

Đáng chú ý, chương trình “Mega điểm thưởng - Mừng Quốc khánh” được áp dụng tại Co.opmart, Co.opmart Pro và Co.opXtra trong 3 ngày 31-8, 1-9 và 2-9. Khách hàng thành viên có hóa đơn từ 200.000 đồng được cộng 29 điểm thưởng vào tài khoản. Mỗi ngày, 29 khách hàng đầu tiên có hóa đơn từ 1 triệu đồng trở lên được nhận 1.000 điểm thưởng.

Một số ưu đãi được thiết kế theo hướng gia tăng quyền lợi trực tiếp cho khách hàng. Với chương trình “Quà liền tay - Say mê mua sắm”, khách hàng mua 2 thùng sữa tươi tiệt trùng Dutch Lady thuộc danh sách áp dụng được nhận phiếu mua hàng trị giá 50.000 đồng; mỗi mã thẻ thành viên nhận tối đa 5 phiếu trong thời gian chương trình.



Riêng ngày 2-9, chương trình “Lan tỏa hạnh phúc tuổi 30” dành quà cho 30 khách hàng thành viên đầu tiên có hóa đơn mua sắm và mặc trang phục sắc đỏ. Ngày 5-9, chương trình tiếp tục dành quà cho 50 học sinh, sinh viên và trẻ em đi cùng người thân là khách hàng thành viên mua sắm tại hệ thống.

Cùng với đó, chuyên trang “Đón đại lễ - Mời bạn tiệc Sale”, diễn ra đến ngày 2-9, tập trung vào nhóm thực phẩm công nghệ và hàng nhãn riêng. Khách hàng thành viên mua sản phẩm thuộc chương trình với hóa đơn từ 400.000 đồng được nhận voucher hoàn tiền 5%, tối đa 30.000 đồng/hóa đơn, sử dụng cho lần mua tiếp theo đến ngày 9-9.

Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, ưu đãi được nối dài đến ngày 9-9 với chương trình “Ngày đẹp ưu đãi X2”. Khách hàng thành viên hạng Bạc, Vàng và Bạch Kim có hóa đơn từ 300.000 đồng được nhân đôi điểm thưởng, tối đa 100 điểm/ngày/mã thẻ.

Tăng sức mua, mở rộng đầu ra hàng Việt

Điểm đáng chú ý của đợt kích cầu năm nay là các chương trình khuyến mãi dịp Quốc khánh được đặt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm Co.opmart và tiếp tục gắn với mục tiêu thúc đẩy tiêu thụ hàng sản xuất trong nước.

Theo thông tin công bố trước đó, đợt kích cầu hàng nội địa của Saigon Co.op được triển khai tại hơn 800 điểm bán, với hơn 5.000 mặt hàng của doanh nghiệp trong nước tham gia chương trình “30 năm Tự hào siêu thị Việt”, nhiều sản phẩm giảm giá đến 50%.

Việc tăng khuyến mãi trong giai đoạn sức mua cao không chỉ giúp người tiêu dùng giảm chi phí mua sắm mà còn tạo thêm dung lượng thị trường cho doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Đây cũng là lợi thế của hệ thống phân phối nội địa khi mạng lưới bán lẻ có thể trở thành cầu nối trực tiếp giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Thông qua các đợt kích cầu quy mô lớn, hàng Việt có thêm cơ hội tăng độ phủ, tiếp cận khách hàng mới và duy trì sức mua trên thị trường nội địa.

Trong bối cảnh doanh nghiệp sản xuất cần mở rộng đầu ra, việc kết nối hàng Việt với hệ thống phân phối rộng khắp càng có ý nghĩa. Không chỉ cạnh tranh bằng giá, các nhà sản xuất trong nước còn phải cải thiện chất lượng, mẫu mã, truy xuất nguồn gốc và khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

PHÚC AN