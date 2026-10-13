Vinamilk trao 48.000 sản phẩm dinh dưỡng, đồng hành cùng “Chắp cánh tuổi thơ”

Đồng hành cùng chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ” do Báo Nhân Dân tổ chức tại Hà Nội, Vinamilk trao tặng 48.000 sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em, các trường học và trung tâm trẻ em khuyết tật. Hoạt động góp phần lan tỏa thông điệp chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ và tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện.

Đông đảo học sinh và phụ huynh tham gia các hoạt động trải nghiệm tại gian hàng Vinamilk trong chương trình “Chắp cánh tuổi thơ”. Ảnh: VI NAM

Ngày hội của những ước mơ tuổi thơ

Vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), chương trình nghệ thuật “Chắp cánh tuổi thơ” do Báo Nhân Dân tổ chức nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô đã mang đến không gian vui chơi, trải nghiệm và thưởng thức nghệ thuật dành cho thiếu nhi. Các hoạt động tương tác, trò chơi cùng những tiết mục biểu diễn tạo nên ngày hội nhiều màu sắc, nơi trẻ em được khám phá, thể hiện bản thân và chia sẻ ước mơ.

Các em nhỏ hào hứng tham gia trò chơi tương tác tại không gian trải nghiệm của Vinamilk. Ảnh: VI NAM

Lấy hình tượng “Trang giấy diệu kỳ” làm mạch dẫn, chương trình đưa khán giả nhỏ tuổi qua ba miền nghệ thuật: “Miền ký ức”, “Vườn rừng diệu kỳ” và “Bầu trời ước mơ”. Các tiết mục âm nhạc, xiếc, hoạt cảnh cùng phần giao lưu của NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long tạo nên sự kết nối giữa sân khấu và khán giả. Không chỉ thưởng thức nghệ thuật, các em còn trực tiếp tham gia hoạt động, khám phá những điều mới mẻ và gửi gắm mong ước về tương lai.

Hòa vào không khí ngày hội, Vinamilk tổ chức không gian trải nghiệm với nhiều hoạt động tương tác dành cho trẻ em và gia đình. Tại đây, các em được tham gia trò chơi, khám phá sản phẩm dinh dưỡng và nhận những phần quà từ doanh nghiệp. Gian hàng thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh, tạo thêm điểm nhấn cho chương trình.

Vinamilk trao tặng 48.000 sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em, trường học và trung tâm trẻ em khuyết tật nhân chương trình “Chắp cánh tuổi thơ”. Ảnh: VI NAM

Những hoạt động vui chơi, giao lưu không chỉ mang đến niềm vui mà còn khuyến khích trẻ em tự tin thể hiện bản thân, phát huy khả năng sáng tạo và kết nối với bạn bè. Cùng với trải nghiệm nghệ thuật, những phần quà dinh dưỡng từ Vinamilk góp thêm sự chăm sóc thiết thực, để niềm vui của ngày hội được nối dài đến nhiều trẻ em.

Lan tỏa sự chăm sóc từ những món quà dinh dưỡng

Điểm nhấn trong hoạt động đồng hành của Vinamilk là trao tặng 1.000 thùng, tương đương 48.000 sản phẩm dinh dưỡng, gồm sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100%, sữa trái cây Vinamilk Hero và sữa trái cây Vinamilk SuSu.

Các sản phẩm được trao đến trẻ em, khách mời tham dự chương trình và gửi tặng các trường học. Trong đó, 50 thùng sản phẩm được dành tặng trung tâm trẻ em khuyết tật, giúp những em không có điều kiện trực tiếp tham gia ngày hội vẫn nhận được những món quà dinh dưỡng. Việc mở rộng đối tượng thụ hưởng góp phần đưa ý nghĩa của chương trình vượt ra ngoài không gian tổ chức, gắn hoạt động văn hóa, nghệ thuật với sự quan tâm, chăm sóc trẻ em bằng những hành động cụ thể.

Những phần quà dinh dưỡng từ Vinamilk góp thêm niềm vui cho trẻ em tham dự chương trình. Ảnh: VI NAM

Đối với Vinamilk, trẻ em là một trong những đối tượng trọng tâm trong các hoạt động cộng đồng được doanh nghiệp duy trì nhiều năm qua. Từ việc cung cấp sản phẩm dinh dưỡng đến tham gia các chương trình dành cho thiếu nhi, doanh nghiệp từng bước gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm xã hội. Sự đồng hành tại “Chắp cánh tuổi thơ” tiếp nối định hướng này, kết hợp chăm lo dinh dưỡng với những hoạt động tạo điều kiện để trẻ em vui chơi, học hỏi và phát triển.

Khép lại chương trình, hàng trăm chiếc máy bay giấy mang theo những điều ước của trẻ nhỏ cùng bay lên trong đại cảnh “Chắp cánh tuổi thơ”. Hình ảnh ấy gửi gắm thông điệp về niềm tin và hy vọng dành cho thế hệ tương lai. Mỗi trẻ em có hoàn cảnh, điều kiện phát triển và những ước mơ khác nhau, nhưng đều cần được quan tâm, chăm sóc và tạo cơ hội trưởng thành. Trên hành trình ấy, sự chung tay của gia đình, nhà trường, cộng đồng và các doanh nghiệp như Vinamilk góp phần tạo nền tảng để trẻ em phát triển toàn diện, tự tin theo đuổi ước mơ.

MINH XUÂN