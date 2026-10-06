Sức mua tăng, bán lẻ hiện đại cạnh tranh bằng trải nghiệm

Sức mua tiếp tục tăng tại nhiều thị trường lớn, tạo thêm dư địa cho bán lẻ hiện đại. Tuy nhiên, khi độ phủ ngày càng rộng và người tiêu dùng có nhiều lựa chọn, cạnh tranh đang chuyển mạnh từ mở điểm bán sang chất lượng hàng hóa, sự thuận tiện và trải nghiệm mua sắm.

Khách hàng lựa chọn hàng thiết yếu tại Co.opmart. Giá cả, chất lượng và sự thuận tiện ngày càng trở thành những yếu tố cạnh tranh của bán lẻ hiện đại. Ảnh: MINH XUÂN

Những số liệu mới công bố cho thấy thị trường tiêu dùng duy trì đà tăng khá. Tại TPHCM, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2026 ước đạt khoảng 1,49 triệu tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Sức mua tại nhiều thị trường lớn khác cũng tăng đáng kể, như Hà Nội tăng 14,9%, riêng bán lẻ hàng hóa tăng 17,1%; Đà Nẵng tăng 23,9%; Cần Thơ tăng 19,6%.

Đà tăng này càng đáng chú ý khi thị trường bước vào quý IV, thời điểm tập trung nhiều mùa mua sắm lớn. Cơ hội vì thế không chỉ nằm ở việc bán được nhiều hàng hơn, mà còn thúc đẩy các nhà bán lẻ tổ chức lại mạng lưới để tiếp cận sát hơn nhu cầu đang thay đổi của người tiêu dùng.

Người tiêu dùng mua sắm thực phẩm tươi sống tại Co.opmart, nhóm hàng thiết yếu có tần suất mua sắm cao. Ảnh: MINH XUÂN

Đại diện Saigon Co.op cho biết, với hơn 800 điểm bán, hệ thống phát triển nhiều mô hình từ Co.opmart, Co.opXtra đến Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife và kênh trực tuyến, nhằm đáp ứng các nhu cầu mua sắm khác nhau. Cùng với mở rộng mạng lưới, Saigon Co.op tiếp tục nâng cấp một số Co.opmart tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, điều chỉnh không gian và cơ cấu ngành hàng theo nhu cầu từng địa bàn. Theo đó, hiệu quả điểm bán không chỉ nằm ở hàng hóa đầy đủ, giá phù hợp mà còn ở khả năng giúp khách hàng mua sắm nhanh, thuận tiện, dễ tìm sản phẩm và kết nối liền mạch giữa trực tiếp với trực tuyến. Độ phủ đưa nhà bán lẻ đến gần người tiêu dùng, còn trải nghiệm quyết định khả năng giữ khách.

Theo Saigon Co.op, sức mua tăng cũng đòi hỏi khả năng tổ chức nguồn hàng sát hơn với từng địa bàn. Một thị trường tăng mạnh tổng mức bán lẻ không có nghĩa tất cả nhóm hàng đều tăng như nhau. Dữ liệu tiêu dùng vì vậy cần được chuyển thành quyết định về cơ cấu ngành hàng, lượng hàng dự trữ, diện tích trưng bày và phương thức phục vụ.

Bước vào quý IV với các dịp mua sắm 20-10, cuối năm, Giáng sinh và chuẩn bị Tết, đà tăng sức mua tiếp tục mở thêm cơ hội cho bán lẻ hiện đại. Song trong một thị trường ngày càng nhiều lựa chọn, cuộc cạnh tranh sẽ không chỉ được đo bằng số điểm bán, mà bằng khả năng biến mỗi điểm bán thành một trải nghiệm phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.

MINH XUÂN