Saigon Co.op khởi động sớm mùa mua sắm 20-10

Còn hơn hai tuần mới đến Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, thị trường bán lẻ đã bắt đầu chuyển nhịp. Saigon Co.op đang chuẩn bị mùa mua sắm mới trên hệ thống bán lẻ và kênh trực tuyến, trong bối cảnh nhu cầu quà tặng ngày càng dịch chuyển về những sản phẩm thiết thực.

Khách hàng khám phá và lựa chọn các sản phẩm OCOP tiêu biểu trong không gian tôn vinh bản sắc vùng miền tại hệ thống Saigon Co.op. Ảnh MINH XUÂN

Đầu tháng 10-2026, thị trường bán lẻ bắt đầu bước vào mùa kinh doanh mới khi các hệ thống chuẩn bị hàng hóa, chương trình kích cầu cho Ngày Phụ nữ Việt Nam. Tại Saigon Co.op, mùa mua sắm 20-10 cũng đang được khởi động trên cả điểm bán trực tiếp và kênh trực tuyến.

Theo thông tin cập nhật đầu tháng 10, Co.opmart đã chuẩn bị cẩm nang mua sắm mới áp dụng từ ngày 8 đến 21-10 tại TPHCM, miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam bộ và Tây Nam bộ. Trên Co.op Online, các nhóm “Tháng của nàng - Tặng ngàn ưu đãi”, “Hộp quà 20/10” cũng đã xuất hiện, đưa mùa mua sắm dành cho phụ nữ vào guồng sớm.

Các hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op chuẩn bị nhiều nhóm hàng thiết thực phục vụ nhu cầu mua sắm dịp 20-10. Ảnh HỒNG CHÂU

Thay vì chờ đến những ngày sát 20-10, việc chuẩn bị chương trình từ đầu tháng cho thấy mùa mua sắm đang được kéo dài. Điều này vừa giúp nhà bán lẻ phân bổ sức mua, vừa cho người tiêu dùng thêm thời gian lựa chọn quà tặng và chủ động chi tiêu. Đáng chú ý, giỏ hàng dịp 20-10 đang mở rộng khỏi những món quà truyền thống. Trên kênh trực tuyến của Saigon Co.op, bên cạnh hộp quà, nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân, hóa mỹ phẩm, thực phẩm và đồ dùng gia đình cũng được đưa vào nhóm mua sắm.

Sự thay đổi này phản ánh xu hướng quà tặng ngày càng gắn với giá trị sử dụng. Một sản phẩm chăm sóc cá nhân, thực phẩm, trái cây hay đồ dùng gia đình vừa có thể dùng làm quà, vừa đáp ứng nhu cầu thường ngày. Vì vậy, 20-10 không còn chỉ là thị trường của hoa, mỹ phẩm hay thời trang mà đang trở thành một đợt kích cầu cho nhiều ngành hàng tiêu dùng.

Đại diện Saigon Co.op cho biết, đây cũng là lợi thế của mô hình bán lẻ đa định dạng. Saigon Co.op hiện vận hành gần 800 điểm bán với các thương hiệu Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife cùng Co.op Online và một số mô hình khác. Mạng lưới này cho phép nhà bán lẻ tiếp cận nhiều nhu cầu, từ mua sắm quy mô lớn tại siêu thị đến thực phẩm hàng ngày, cửa hàng tiện lợi và mua hàng trực tuyến. Sự dịch chuyển của quà tặng cũng đang làm mờ ranh giới giữa mua quà và mua hàng cho gia đình. Người tiêu dùng có thể cùng lúc lựa chọn quà cho mẹ, vợ, đồng nghiệp và bổ sung thực phẩm, hóa mỹ phẩm hay đồ dùng thiết yếu.

Việc thị trường 20-10 khởi động từ đầu tháng còn đáng chú ý bởi đây là thời điểm bán lẻ bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc cuối năm. Sau Ngày Phụ nữ Việt Nam sẽ nối tiếp các đợt mua sắm, khuyến mãi cuối năm, Black Friday, Giáng sinh và chuẩn bị hàng Tết. Vì vậy, mùa mua sắm 20-10 không chỉ tạo thêm sức mua trong tháng 10. Đây còn là bước chuyển nhịp trước quý kinh doanh quan trọng nhất trong năm, khi các nhà bán lẻ phải đồng thời cạnh tranh về giá, hàng hóa, trải nghiệm mua sắm và khả năng kết nối giữa điểm bán trực tiếp với kênh trực tuyến.

MINH XUÂN