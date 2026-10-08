Khuyến mãi theo giỏ hàng tăng, Co.op Online mở ưu đãi mới từ 8-10

Thị trường bán lẻ bước vào tháng 10 với nhiều chương trình kích cầu. Đáng chú ý, khuyến mãi theo giỏ hàng đang được các nhà bán lẻ đẩy mạnh, khi mức giảm giá gắn trực tiếp với giá trị đơn hàng và nhóm sản phẩm được lựa chọn.

Các hộp quà chăm sóc cá nhân được Co.opmart tăng trưng bày, phục vụ nhu cầu quà tặng dịp 20-10. Ảnh MINH XUÂN

Sau 9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước đạt gần 5,926 triệu tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Sức mua cải thiện tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng tốc kinh doanh quý IV, song cạnh tranh về giá ngày càng lớn khiến các chương trình khuyến mãi phải hướng sát hơn đến nhu cầu chi tiêu thực tế.

Thay vì giảm giá đồng loạt, nhiều nhà bán lẻ đang kết hợp ưu đãi theo sản phẩm, nhóm hàng và giá trị giỏ mua sắm. Cách làm này vừa kích thích tiêu dùng, vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp điều chỉnh cơ cấu hàng hóa theo từng thời điểm.

Giảm giá gắn với giá trị giỏ hàng

Từ ngày 8-10, hệ thống Co.op Online thuộc Saigon Co.op triển khai đợt ưu đãi mới, kéo dài chủ yếu đến ngày 21-10, với nhiều mã giảm giá áp dụng theo nhóm hàng và mức chi tiêu.

Cụ thể, khách hàng mua một số sản phẩm Diana Unicharm từ 99.000 đồng có thể được giảm 10.000 đồng. Với nhóm chăm sóc cơ thể của Unilever, đơn hàng đủ điều kiện từ 199.000 đồng được giảm 20.000 đồng; nhóm chăm sóc da từ 209.000 đồng giảm 30.000 đồng và nhóm chăm sóc tóc từ 259.000 đồng giảm 30.000 đồng.

Các hộp quà chăm sóc cá nhân được Co.opmart tăng trưng bày, phục vụ nhu cầu quà tặng dịp 20-10. Ảnh MINH XUÂN

Một số chương trình có thời hạn dài hơn, như ưu đãi 15.000 đồng đối với sản phẩm Anchor đủ điều kiện từ 99.000 đồng, áp dụng đến ngày 11-11. Đáng chú ý, các mức giảm được thiết kế theo từng nhóm hàng, thay vì áp dụng chung cho mọi đơn mua sắm. Điều này cho thấy nhà bán lẻ đang sử dụng khuyến mãi như một công cụ điều hướng sức mua, khuyến khích khách hàng lựa chọn sản phẩm và quy mô giỏ hàng phù hợp với chương trình.

Cùng thời điểm, Co.opmart bắt đầu áp dụng cẩm nang mua sắm mới từ ngày 8 đến 21-10 tại TPHCM và các khu vực trên cả nước, tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng giữa mua sắm trực tiếp và trực tuyến.

Người tiêu dùng cần tính mức tiết kiệm thực

Khi ưu đãi gắn với giá trị đơn hàng, mức giảm công bố chưa phản ánh đầy đủ lợi ích thực tế. Chẳng hạn, giảm 30.000 đồng cho nhóm hàng từ 209.000 đồng tương đương khoảng 14,4% tại ngưỡng mua tối thiểu; nhưng với giỏ hàng 300.000 đồng, tỷ lệ này chỉ còn 10%.

Không khí mua sắm tại Co.opmart nhộn nhịp hơn khi nhu cầu quà tặng và hàng tiêu dùng cho dịp 20-10 tăng lên. Ảnh MINH XUÂN

Vì vậy, hiệu quả tiết kiệm không chỉ phụ thuộc vào số tiền được giảm mà còn ở nhu cầu mua sắm thực tế, điều kiện áp dụng và tổng chi phí thanh toán. Người tiêu dùng cần lưu ý danh mục sản phẩm đủ điều kiện, thời hạn sử dụng mã, phí giao hàng và khả năng kết hợp các ưu đãi trước khi quyết định mua.

Với Saigon Co.op, việc triển khai đồng thời các chương trình tại siêu thị và kênh trực tuyến mở thêm khả năng tiếp cận khách hàng. Tuy nhiên, lợi thế cạnh tranh không chỉ nằm ở số lượng mã giảm giá mà còn ở sự minh bạch, thuận tiện và khả năng đáp ứng đúng nhu cầu mua sắm.

Bước vào mùa kinh doanh cuối năm, khuyến mãi theo giỏ hàng có thể tiếp tục được mở rộng. Song, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc chi tiêu, chương trình hiệu quả phải giúp khách hàng tiết kiệm trên những sản phẩm thực sự cần mua, thay vì khuyến khích tăng giá trị đơn hàng chỉ để đạt điều kiện giảm giá.

PHÚC ANH