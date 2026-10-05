Co.opmart mở rộng thanh toán QR từ thẻ tín dụng cho chi tiêu hàng ngày

Khách hàng mua sắm tại Co.opmart có thể quét VNPAY-QR trên ứng dụng ngân hàng và chọn thẻ tín dụng làm nguồn tiền thanh toán, thay vì phải quẹt, cắm hoặc chạm thẻ trực tiếp trên thiết bị tại quầy.

Khách hàng có thể quét VNPAY-QR tại Co.opmart và lựa chọn thẻ tín dụng làm nguồn tiền thanh toán. Ảnh MINH XUÂN

Bước sang tháng 10-2026, Co.opmart tiếp tục mở rộng các phương thức thanh toán không tiền mặt tại điểm bán. Điểm mới là thanh toán QR vốn quen thuộc với nguồn tiền từ tài khoản ngân hàng nay được mở rộng sang thẻ tín dụng. Theo đó, khách hàng vẫn sử dụng ứng dụng ngân hàng để quét VNPAY-QR tại quầy thu ngân nhưng có thể lựa chọn thẻ tín dụng làm nguồn tiền cho giao dịch. Việc này giúp người mua linh hoạt hơn trong lựa chọn phương thức thanh toán mà không cần sử dụng trực tiếp thẻ vật lý trên máy POS.

Khách hàng có thể quét VNPAY-QR tại Co.opmart và lựa chọn thẻ tín dụng làm nguồn tiền thanh toán. Ảnh HỒNG CHÂU

Theo thông tin Co.opmart công bố, chương trình được triển khai với VNPAY thông qua VCB Digibank của Vietcombank và VietinBank iPay Mobile của VietinBank. Tùy điều kiện từng chương trình, khách hàng có thể được giảm 50.000 đồng/giao dịch. Với Vietcombank, mức giảm áp dụng cho giao dịch từ 1 triệu đồng khi thanh toán qua ứng dụng và chọn thẻ tín dụng làm nguồn tiền. Với VietinBank, mức giảm 50.000 đồng áp dụng cho đơn hàng từ 500.000 đồng theo điều kiện chương trình.

Trước đó, Saigon Co.op và VNPAY đã triển khai VNPAY-QR tại Co.opmart, Co.opXtra, cho phép khách hàng sử dụng các ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử liên kết để thanh toán tại quầy. Việc bổ sung thẻ tín dụng làm nguồn tiền phía sau giao dịch QR tiếp tục mở rộng lựa chọn thanh toán trong hệ thống bán lẻ.

Nếu trước đây thanh toán bằng thẻ tín dụng tại siêu thị chủ yếu gắn với thao tác quẹt, cắm hoặc chạm thẻ trên máy POS, nay một phần giao dịch có thể thực hiện ngay trên ứng dụng ngân hàng. Người mua quét mã QR, lựa chọn nguồn tiền và xác nhận giao dịch trên thiết bị cá nhân.

Khách hàng lựa chọn hàng hoá tại Co.opmart, nơi nhiều mặt hàng thiết yếu được áp dụng chương trình bình ổn thị trường. Ảnh: MINH XUÂN

Đáng chú ý, phương thức thanh toán mới được đưa vào các giao dịch mua thực phẩm, hàng thiết yếu và sản phẩm phục vụ gia đình - nhóm chi tiêu có tần suất cao trong đời sống hàng ngày. Sự thay đổi này cho thấy thanh toán số tại hệ thống bán lẻ đang đi từ việc mở rộng số lượng phương thức sang kết nối nhiều nguồn tiền trên cùng một thao tác. Một mã QR tại quầy có thể trở thành điểm kết nối giữa người mua, nhà bán lẻ, ngân hàng và đơn vị trung gian thanh toán.

Với hệ thống bán lẻ, đa dạng phương thức thanh toán giúp khách hàng linh hoạt lựa chọn tiền mặt, thẻ hoặc QR. Đồng thời, việc tích hợp thanh toán số vào những giao dịch thường nhật như thực phẩm và nhu yếu phẩm cũng đưa dịch vụ tài chính số tiếp cận sâu hơn với chi tiêu hộ gia đình. Tuy nhiên, khi lựa chọn thẻ tín dụng làm nguồn tiền cho các khoản mua sắm thường xuyên, người tiêu dùng vẫn cần theo dõi hạn mức, thời hạn thanh toán và dư nợ phát sinh.

Từ tài khoản ngân hàng đến thẻ tín dụng, việc mở rộng nguồn tiền phía sau VNPAY-QR cho thấy quầy thanh toán siêu thị đang trở thành một trong những điểm ứng dụng trực tiếp các phương thức thanh toán số vào nhu cầu tiêu dùng hàng ngày.

MINH XUÂN