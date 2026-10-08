Saigon Co.op tung ưu đãi 20-10, tăng lựa chọn quà tặng thiết thực cho khách hàng. Ảnh MINH XUÂN

Các chương trình cũng được gắn với quyền lợi khách hàng thành viên. Từ ngày 16 đến 18-10, khách hàng có hóa đơn từ 500.000 đồng tại Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra hoặc Co.op Online được cộng 150 điểm thưởng. Một số sản phẩm chăm sóc, làm đẹp áp dụng nhân 3 điểm.

Hoa và cây cảnh được Co.opmart tăng nguồn hàng, phục vụ nhu cầu quà tặng 20-10. Ảnh: MINH XUÂN

Ở mảng trung tâm thương mại, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID), đơn vị thành viên Saigon Co.op, triển khai đợt kích cầu từ ngày 6-10 đến 27-12 tại hệ thống Sense ở TPHCM, Cần Thơ, Cà Mau, Bến Tre và Đồng Tháp. Điểm đáng chú ý là Sense không chỉ kích cầu bằng giảm giá hàng hóa mà kết hợp mua sắm với ẩm thực, vui chơi, giải trí và các hoạt động dành cho gia đình, trẻ em. Hệ thống hiện ghi nhận hơn 80.000 lượt khách vào những dịp cuối tuần, lễ, Tết và mùa mua sắm cao điểm.

Việc khởi động từ tháng 10 cũng tạo nhịp tiêu dùng trước đợt 2 chương trình khuyến mãi tập trung tại TPHCM, dự kiến từ ngày 11-11-2026 đến 2-2-2027. Sau dịp 20-10, thị trường sẽ lần lượt bước vào các cao điểm 11-11, Giáng sinh, Tết Dương lịch và chuẩn bị Tết Nguyên đán.

Không chỉ mở rộng chương trình khuyến mãi, Saigon Co.op đang kết nối các điểm mua sắm và dịch vụ trong cùng hệ sinh thái. Từ tháng 8-2026, Saigon Co.op triển khai nền tảng quản trị quan hệ khách hàng thống nhất, kết nối quyền lợi giữa Co.opmart, Sense và các đơn vị thành viên. Theo đó, mua thực phẩm tại siêu thị, sử dụng dịch vụ hay vui chơi tại trung tâm thương mại không còn là những giao dịch hoàn toàn tách biệt. Việc kết nối dữ liệu và quyền lợi giúp hệ thống nhận diện nhu cầu khách hàng tốt hơn, từ đó thiết kế chương trình chăm sóc phù hợp.

Tiêu dùng xanh cũng được đưa vào quyền lợi mua sắm. Ngày 10-10, Co.opmart, Co.opmart Pro và Co.opXtra trên toàn quốc triển khai chương trình “Cùng Co.op chọn túi xanh - Giảm túi nilon”. Khách hàng thành viên có hóa đơn trên 200.000 đồng được tặng túi môi trường cỡ nhỏ, trên 400.000 đồng được tặng túi cỡ lớn.

Khách hàng lựa chọn quà tặng 20-10 tại Co.opmart khi thị trường mua sắm bắt đầu tăng nhiệt. Ảnh: MINH XUÂN

Từ ngày 10-10 đến 31-12, khách hàng mang túi tái sử dụng, có hóa đơn trên 300.000 đồng và không nhận túi nilon tại quầy thu ngân còn được cộng 30 điểm vào tài khoản thành viên. Như vậy, mùa mua sắm cuối năm tại Saigon Co.op được kích hoạt theo nhiều lớp: Co.opmart tạo sức mua từ hàng thiết yếu và các dịp lễ; Sense mở rộng trải nghiệm sang ẩm thực, vui chơi, giải trí; chương trình thành viên kết nối quyền lợi, trong khi tiêu dùng xanh được đưa vào hoạt động mua sắm hàng ngày.

Khi khuyến mãi ngày càng phổ biến, cạnh tranh bán lẻ cuối năm không chỉ nằm ở mức giảm giá. Khả năng kết nối nhiều nhu cầu trong cùng hệ sinh thái, gia tăng trải nghiệm và giữ khách hàng quay trở lại đang trở thành lợi thế quan trọng của nhà bán lẻ.

PHÚC ANH