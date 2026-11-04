VinFast Kyo giúp việc đi phố nhẹ nhàng

Khóa thông minh giúp lấy xe thuận tiện, cốp 21 lít có chỗ cho đồ dùng cá nhân, hệ thống giảm xóc với giảm chấn thuỷ lực mang tới sự êm ái trên nhiều địa hình. VinFast Kyo kết hợp các trang bị thiết thực ấy để hành trình đi làm, mua sắm hay gặp gỡ trong phố trở nên nhẹ nhàng và thuận tiện hơn.

VinFast Kyo với thiết kế thanh lịch.

Lấy xe nhanh, tìm xe bớt đau đầu

Đi làm buổi sáng, ghé cửa hàng vào giờ nghỉ rồi tới cuộc hẹn sau giờ tan sở, người dùng có thể phải lấy và gửi xe nhiều lần trong ngày. Với VinFast Kyo, khóa thông minh giúp những thao tác này gọn hơn khi không cần tra chìa để mở. Người lái bớt phải lấy rồi cất chìa, nhất là lúc đang mang túi xách hoặc đồ cá nhân.

Tại các bãi đỗ đông phương tiện, chức năng tìm xe hỗ trợ xác định vị trí đã đậu. Tiện ích này hữu ích khi tới trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng hoặc những nơi người dùng chưa quen cách bố trí của bãi xe.

Ngoài ra, Kyo còn có các tính năng kết nối điện thoại, định vị và chẩn đoán lỗi. Nhờ đó, người dùng có thể theo dõi vị trí, nắm thông tin tình trạng xe và chủ động hơn khi cần kiểm tra, chăm sóc phương tiện.

Dễ điều khiển trong phố, êm ái khi qua đường gồ ghề

Di chuyển trong đô thị, người lái thường xuyên phải dừng đèn đỏ, khởi hành và điều chỉnh tốc độ theo dòng xe. Vì vậy, độ nhạy tay ga và khả năng kiểm soát xe là những yếu tố được quan tâm khi sử dụng hằng ngày.

Sau khi trải nghiệm Kyo, chị Nguyễn Hoài Anh, nhân viên văn phòng tại TPHCM, nhận xét xe dễ kiểm soát tốc độ, thao tác điều khiển nhẹ nhàng khi phải liên tục dừng, đỗ, khởi hành.

“Đường đi làm của tôi có nhiều giao lộ, cứ đi một đoạn lại phải dừng. Tôi thích tay ga dễ điều chỉnh, nhích chậm theo dòng xe cũng thấy thoải mái”, chị Hoài Anh chia sẻ.

Kyo sử dụng giảm xóc trước dạng ống lồng và giảm xóc đôi phía sau, có giảm chấn thủy lực. Hệ thống này giúp giảm dao động khi xe đi qua gờ giảm tốc, đoạn nối mặt đường hoặc những vị trí không bằng phẳng.

Với anh Lê Minh Quân, làm việc trong lĩnh vực thiết kế tại TPHCM, sự êm ái là điểm khiến anh thích thú khi lái thử Kyo. Anh cho biết tuyến đường đi làm có nhiều gờ giảm tốc nên thường quan tâm tới độ rung xóc và cảm giác ngồi trên xe. “Xe rất êm khi qua đường xấu, không bị xóc mạnh lên người. Khi rẽ, cảm giác điều khiển cũng chắc chắn, dễ làm quen”, anh Quân nhận xét.

Cốp 21 lít, đi làm rồi đi chơi vẫn dư sức chứa

Thường ghé mua sắm hoặc gặp bạn bè sau giờ làm, chị Hoài Anh quan tâm tới không gian chứa đồ của cốp khi lựa chọn xe. Chị muốn có chỗ để sẵn áo mưa, áo chống nắng và một số vật dụng cá nhân.

Cốp 21 lít của Kyo đáp ứng nhu cầu ấy với không gian dành cho những món đồ có kích thước phù hợp. Theo chị, việc cất gọn đồ dùng trên xe giúp những lịch trình nối tiếp nhau trong ngày thuận tiện hơn.

“Tan làm tôi hay ghé mua vài món đồ rồi mới về nhà. Có cốp rộng để cất gọn, đỡ phải xách lỉnh kỉnh, đi gặp bạn bè cũng tiện hơn”, chị chia sẻ.

Ngoài khoang chứa đồ, chị cũng chú ý tới cổng USB vì thường sử dụng điện thoại để liên lạc và tra cứu đường đi. Khả năng sạc bổ sung cho thiết bị cá nhân hữu ích trong những ngày di chuyển nhiều. Màn hình TFT hiển thị thông tin vận hành giúp người lái thuận tiện theo dõi tình trạng xe.

Dễ điều khiển, tiện mang đồ và bớt thao tác mỗi lần lấy, gửi xe, VinFast Kyo đáp ứng những nhu cầu thiết thực của người di chuyển trong đô thị. Chính sự thuận tiện trong từng việc nhỏ giúp mẫu xe ghi điểm khi đồng hành cùng lịch đi làm, mua sắm và gặp gỡ mỗi ngày.

BÌNH LÂM