Lần đầu phát trực tiếp thiên nhiên hoang dã từ Côn Đảo

Hình ảnh được ê kip ghi lại tại Vườn quốc gia Côn Đảo. Ảnh BTC cung cấp

Chương trình dự kiến phát trực tiếp từ Vườn quốc gia Côn Đảo trong khung giờ 12 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút hàng ngày, từ ngày 25 đến 30-6-2026 trên các nền tảng số của VTV.

Tại lễ ra mắt, nhà báo Nguyễn Thu Hà, Trưởng Ban Chuyên đề - Khoa giáo VTV cho biết, đây là lần đầu tiên VTV thực hiện một chương trình truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã. Sau nhiều năm phát sóng trực tiếp các sự kiện thời sự, thể thao và văn hóa, VTV mong muốn đưa vẻ đẹp tự nhiên của đất nước đến gần hơn với công chúng, qua đó khơi dậy tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo tồn trong cộng đồng.

Khảo sát ghi hình tại Côn Đảo. Ảnh BTC cung cấp

Ý tưởng về Vietnam Wild Live được ê-kíp ấp ủ trong nhiều năm. Điểm đến đầu tiên được lựa chọn là Vườn quốc gia Côn Đảo - một trong những khu bảo tồn thiên nhiên quan trọng nhất Việt Nam với hệ sinh thái rừng, biển và đất ngập nước đặc sắc. Chương trình sử dụng hệ thống camera chuyên dụng, camera giám sát và bẫy ảnh đặt tại nhiều khu vực... để ghi lại liên tục các hoạt động của động vật hoang dã.

Thiên nhiên hoang dã tại Côn Đảo. Ảnh BTC cung cấp

Điểm đặc biệt của dự án nằm ở tính chân thực và yếu tố bất ngờ. Thay vì theo dõi những hình ảnh đã qua biên tập, khán giả sẽ trực tiếp chứng kiến các diễn biến đang xảy ra trong tự nhiên. Một tổ rùa có thể bắt đầu nở, một chim non có thể lần đầu tiên bước ra khỏi tổ, hay một loài động vật quý hiếm bất ngờ xuất hiện. Mọi khoảnh khắc đều diễn ra tự nhiên, không kịch bản, không dàn dựng.

Ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết, khu bảo tồn hiện có diện tích khoảng 20.000ha, bao gồm cả rừng và biển, với hơn 1.000 loài thực vật, hơn 200 loài động vật rừng và khoảng 1.700 loài sinh vật biển. Nhiều loài trong số đó thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm như rùa biển, bò biển (dugong) hay đồi mồi.

Theo đại diện ê-kíp sản xuất, Vietnam Wild Live không chỉ mang đến một cách tiếp cận mới với thiên nhiên mà còn góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học. Từ sự thấu hiểu sẽ hình thành ý thức gìn giữ, từ sự quan tâm sẽ lan tỏa trách nhiệm bảo vệ những giá trị thiên nhiên quý giá của Việt Nam.

VĨNH XUÂN