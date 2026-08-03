Vụ Phan Công Khanh: Kêu gọi 1 đồng phạm ra đầu thú

Ngày 3-8, TAND TPHCM thông báo kêu gọi bị cáo Huỳnh Xuân Vấn ra đầu thú trước phiên xét xử vụ án Phan Công Khanh cùng đồng phạm về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".