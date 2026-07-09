Chiều nay 9-7: Tỉnh Tuyên Quang họp báo về vụ điểm 10 môn Toán bất thường

Chiều nay 9-7, tại tỉnh Tuyên Quang, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức họp báo nhằm cung cấp thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang cho các cơ quan báo chí.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy để điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Liên quan đến kết quả bài thi môn Toán cao bất thường tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang (của Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang), chiều nay 9-7, tại tỉnh Tuyên Quang, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức họp báo nhằm cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc.

Nội dung họp báo nhằm cung cấp một số thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; kết quả điều tra, xác minh và quá trình xử lý của các cơ quan có thẩm quyền; làm rõ những vấn đề báo chí quan tâm liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã họp về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở tỉnh Tuyên Quang. Phó Thủ tướng kết luận, vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới ngành giáo dục và toàn xã hội, nhất là trong bối cảnh Đảng và Nhà nước tập trung tạo mọi điều kiện về chủ trương, chính sách, thể chế, ưu tiên mọi nguồn lực, điều kiện để hỗ trợ ngành giáo dục phát triển với tinh thần "giáo dục là quốc sách hàng đầu".

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang làm rõ vi phạm, đối tượng trong vụ việc; trách nhiệm của đơn vị, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm; sớm công bố kết quả điều tra; phương án xử lý phải bảo đảm thí sinh đủ điều kiện kịp đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026.

Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp Bộ Công an, cơ quan liên quan trong xử lý, khắc phục hậu quả; lưu ý bảo vệ, áp dụng phương án có lợi cho quyền học tập hợp pháp của thí sinh theo quy định. Trên cơ sở báo cáo đề xuất, kiến nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang, Bộ GD-ĐT xem xét, quyết định phương án khắc phục hậu quả theo thẩm quyền; hoàn thành trước ngày 10-7.

Sáng 8-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Hà Duy (giáo viên môn Toán, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang), để điều tra hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

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PHAN THẢO - ĐỖ TRUNG - TRẦN LƯU