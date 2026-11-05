Sân khấu hóa tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh

Dùng ảo thuật để cảnh báo về ma túy, sân khấu hóa thủ đoạn lôi kéo người vận chuyển ma túy, chương trình tuyên truyền tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp (phường Phú Mỹ, TPHCM) mang đến cách tiếp cận mới mẻ, gần gũi với học sinh.

Giới thiệu cho các em học sinh về các loại ma tuý và tác hại

Sáng 5-11, Sở VH-TT TPHCM phối hợp với phường Phú Mỹ tổ chức chương trình tuyên truyền lưu động phòng, chống ma túy với chủ đề “Pháo đài văn minh - Thành phố nghĩa tình”. Gần 900 học sinh và giáo viên Trường THPT Võ Nguyên Giáp đã tham gia và quan tâm theo dõi.

Tại chương trình, tiết mục ảo thuật lồng ghép nội dung nhận diện các loại ma túy mới, ma túy tổng hợp. Qua đó, các em học sinh được cảnh báo về thủ đoạn ngụy trang ma túy dưới nhiều hình thức, đồng thời được nhắc nhở không tò mò, không thử nghiệm, không sử dụng chất không rõ nguồn gốc.

Sân khấu hóa nội dung tuyên truyền về phòng chống tệ nạn ma túy

Trong câu chuyện “Chuyến hàng lật mặt”, được sân khấu hóa thành vở diễn tái hiện thủ đoạn tội phạm lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý muốn kiếm tiền nhanh để lôi kéo người dân vận chuyển hàng hóa liên quan đến ma túy.

Thông điệp của vở diễn là không tiếp tay cho tội phạm, luôn cảnh giác và báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Công an TPHCM giao lưu, tuyên truyền kiến thức phòng chống ma túy cho học sinh

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, các em học sinh còn tham gia giao lưu, trả lời câu hỏi và nghe tuyên truyền trực tiếp về tác hại của ma túy đối với sức khỏe, tương lai, gia đình và xã hội; qua đó trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh và tự bảo vệ bản thân.

Chương trình là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, hướng đến mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

TRÚC GIANG