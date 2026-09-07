Lãnh đạo UBND TP Đồng Nai thăm hỏi người chồng trong vụ án 3 mẹ con bị sát hại

Ngày 7-9, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Lê Trường Sơn đã đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất thăm hỏi và trao 20 triệu đồng hỗ trợ anh N.V.Q. (40 tuổi), là nạn nhân trong vụ trọng án xảy ra tại xã Bình Minh (TP Đồng Nai).

Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Lê Trường Sơn thăm hỏi, động viên nạn nhân trong vụ trọng án tại xã Bình Minh. Ảnh: H.H

Tại bệnh viện, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên bệnh nhân yên tâm điều trị; đồng thời ghi nhận nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ trong công tác cấp cứu, điều trị. Lãnh đạo TP Đồng Nai yêu cầu bệnh viện tiếp tục tập trung nhân lực, phương tiện, tạo điều kiện tốt nhất để chăm sóc, điều trị bệnh nhân.

Hiện anh N.V.Q đã tỉnh táo, sinh hiệu ổn, tiếp xúc tốt, có thể ăn cháo, cử động tay chân và đang được tiếp tục theo dõi, chăm sóc, điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc.

Liên quan vụ thảm án, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai yêu cầu Công an TP Đồng Nai phối hợp các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, sớm đưa vụ việc ra xử lý theo quy định pháp luật.

Riêng đối tượng Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai), nghi phạm gây ra vụ án “Giết người”, đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai khởi tố thêm tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

PHÚ NGÂN