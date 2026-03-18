Tăng giá cước vận tải phải công khai, đúng quy định

Giá xăng dầu tăng buộc doanh nghiệp vận tải phải điều chỉnh tăng cước vận chuyển. Hiện tại các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao, kêu gọi doanh nghiệp tính toán kỹ trước khi tăng giá…

Cước container, xe vận tải tăng giá

Ngày 17-3, một số doanh nghiệp vận tải biển cho biết đã thông báo tăng giá cước vận chuyển container nội địa.

Công ty TNHH Vận tải Container Hải An vừa cho biết sẽ áp dụng biểu giá mới từ ngày 19-3. Theo đó, giá vận chuyển container 20 feet có hàng, tuyến Hải Phòng - TPHCM là 6,5 triệu đồng/container; Hải Phòng - Cái Mép 7,5 triệu đồng; Nghi Sơn - Cái Mép và Cái Mép - Đà Nẵng cùng ở mức 8,5 triệu đồng/container. Đối với container 40 feet, giá cước các tuyến Hải Phòng - TPHCM, Hải Phòng - Cái Mép và Nghi Sơn - Cái Mép lần lượt là 9, 10,5 và 11 triệu đồng/container.

Giá cước vận tải container nội địa tăng cao

Một số tuyến như: Cái Mép - Đà Nẵng và Cái Mép - Nghi Sơn có giá cước là 11,5 triệu đồng/container. So với mức giá áp dụng từ tháng 3-2025, biểu giá mới của Công ty Hải An tăng trung bình khoảng 1-1,5 triệu đồng/container. Tương tự, Công ty CP Hàng hải Vsico cũng thông báo điều chỉnh giá cước từ ngày 25-3. Cụ thể, tuyến Hải Phòng - TPHCM có giá 7 triệu đồng/container 20 feet và 10 triệu đồng/container 40 feet; chiều ngược lại TPHCM - Hải Phòng lần lượt là 6 triệu đồng và 8,5 triệu đồng/container. So với kỳ kê khai trước, giá cước tăng trung bình hơn 17%, trong đó tuyến Hải Phòng - TPHCM đối với container 40 feet tăng tới 25%.

Trong lĩnh vực đường bộ, ghi nhận tại Bến xe Miền Đông mới (TPHCM), nhiều doanh nghiệp vận tải đã kê khai tăng giá vé. Mức điều chỉnh tăng đáng kể, như: Công ty TNHH Vận tải Quý Thảo trên tuyến Sông Hinh (QL14), với mức tăng từ 10% - 14% tùy loại xe, Công ty TNHH Thành Công khai thác tuyến Phước Long tăng 23%, Công ty TNHH DV Vận tải Như Quỳnh tăng từ 14%-20% trên các tuyến liên tỉnh Ninh Thuận; Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Hoa Mai tăng 20% trên tuyến Vũng Tàu...

Tại Bến xe Miền Tây, có 22/144 đơn vị vận tải điều chỉnh tăng giá vé, từ 16% đến gần 30%. Đặc biệt, các tuyến đi Tây Nguyên có mức tăng mạnh nhất, có tuyến tăng tới 57% do đặc thù quãng đường dài và tiêu hao nhiên liệu lớn. Theo báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM, đến nay đã có 31/97 đơn vị vận tải thông báo điều chỉnh tăng giá, với mức phổ biến từ 5%-36%; riêng ngày 16-3 ghi nhận thêm 3 đơn vị tăng giá. Ở lĩnh vực taxi, hiện chỉ có 2 đơn vị tăng giá cước, gồm Vinasun tăng 11%-12% và Unipower tăng 6%-27%.

Ghi nhận từ các bến xe ở Hà Nội cho thấy, nhiều doanh nghiệp vận tải đã kê khai giá cước xe khách tăng từ 5%-50%. Cụ thể, giá cước tuyến Hà Nội - Đà Nẵng của một số nhà xe đã tăng trên dưới 10%, tuyến Hà Nội - Sa Pa tăng 10%-20%, tuyến Hà Nội - Đồng Hới tăng 10%-50%...

Nỗ lực giữ giá

Theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, qua tổng hợp cập nhật từ các địa phương, đến nay đã có 100 tuyến vận tải hành khách cố định thông báo tăng giá vé, với mức tăng dao động từ 5%-50%. Trước tình hình tăng cước vận tải diện rộng, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết, đã yêu cầu doanh nghiệp công khai tỷ trọng chi phí nhiên liệu và thực hiện điều chỉnh theo nguyên tắc “tăng - giảm tương ứng”.

Khi giá nhiên liệu giảm, giá cước cũng phải được điều chỉnh kịp thời. Trao đổi với PV Báo SGGP, lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đề xuất các giải pháp điều hành phù hợp nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến hoạt động vận tải và đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, bộ chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, niêm yết và điều chỉnh giá cước vận tải của các doanh nghiệp vận tải, bảo đảm việc điều chỉnh giá cước phù hợp với biến động chi phí đầu vào, công khai, minh bạch và tuân thủ quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA), kiến nghị: “Cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị các cơ quan chức năng cần có giải pháp điều hành linh hoạt hơn, đặc biệt là kiểm soát giá xăng dầu và các yếu tố đầu vào quan trọng khác, kể cả giảm sâu lãi suất cho vay, giảm thuế… Nhờ đó sẽ góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất ổn định và tiếp tục tạo đà tăng trưởng cho nền kinh tế”.

Cùng ngày, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa nhận được hồ sơ kê khai tăng giá cước từ 40%-45% của các đơn vị vận tải, sau khi phân tích tình hình giá nhiên liệu tăng và chi phí nhiên liệu hiện nay trong giá cước vận tải, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng không đồng ý việc tăng giá của các đơn vị vận tải đã đề xuất.

Chiều 17-3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin: Đội Quản lý thị trường số 7 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Cửa hàng xăng dầu số 1 thuộc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và thương mại Lĩnh Lương, nằm trên tuyến đường 21B (xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình) do bán xăng dầu cao hơn mức giá tối đa do Nhà nước quy định từ phản ánh của người dân. Cơ quan chức năng quyết định xử phạt doanh nghiệp này với số tiền 35 triệu đồng và buộc doanh nghiệp này hoàn trả cho khách hàng toàn bộ số tiền chênh lệch do bán vượt giá quy định.

NHÓM PV