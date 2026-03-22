Giá cước vận tải tăng: Doanh nghiệp tìm giải pháp thích ứng

Theo ghi nhận tại nhiều địa phương, các đơn vị vận tải đã điều chỉnh giá cước trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao.

Chiều 21-3, Sở Xây dựng TPHCM cho biết hiện tại trên địa bàn thành phố có 51 đơn vị hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh qua các bến xe đồng loạt kê khai điều chỉnh giá vé. Bến xe miền Đông có 18 đơn vị vận tải đã thực hiện kê khai tăng giá vé trên nhiều tuyến với mức tăng dao động 5%-25%, tùy theo tuyến, loại xe và thời điểm áp dụng. Bến xe miền Tây có 33/145 đơn vị vận tải gửi hồ sơ kê khai tăng giá vé. Các tuyến có biến động giá tập trung ở khu vực ĐBSCL và các tỉnh lân cận.

Một số nhà xe chạy tuyến Đồng Nai - TPHCM cũng thông báo phụ thu 10.000-40.000 đồng/chuyến tùy chặng. Đối với dịch vụ vận chuyển hàng hóa, nhiều doanh nghiệp cũng tăng 10%-20% giá cước, như xe tải trọng 8,5 tấn từ TPHCM lên phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có giá 17 triệu đồng/chuyến. Ở bến xe liên tỉnh Đà Lạt, giá cước của một số đơn vị vận tải đi các địa bàn miền Trung tăng 20%-30%.

Các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng lo lắng khi chi phí vận chuyển tăng cao. Thông thường mỗi container tôm đông lạnh đi các cảng tại TPHCM có giá khoảng 7 triệu đồng, nay đã tăng trên 9 triệu đồng.

Hành khách chuẩn bị lên xe tại bến xe miền Tây. (ẢNH: QUỐC HÙNG)

Giá nhiên liệu tăng cũng tác động đến việc tiêu thụ nông sản. Ông Nguyễn Văn Đoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau, thông tin, giá xăng dầu tăng làm ảnh hưởng đến đến tình hình tiêu thụ nông sản trên địa bàn. Cụ thể, vụ bí đỏ và dưa hấu đến thời kỳ thu hoạch, lúc đầu việc bán thuận lợi và giá cũng cao. Tuy nhiên, từ khi giá xăng dầu tăng làm gia tăng chi phí vận chuyển, thương lái rất ít vào vùng nguyên liệu mua, dẫn đến việc tiêu thụ gặp khó, địa phương phải kêu gọi giải cứu.

Ở các tỉnh thành trọng điểm nông sản như Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ cũng không khả quan hơn. Mặt hàng trái cây vốn nhạy cảm với thời gian và nhiệt độ, đòi hỏi xe container lạnh chuyên dụng. Khi giá dầu tăng, chi phí vận hành máy lạnh trên xe cũng tăng theo khiến giá cước bị đẩy lên.

Ông Nguyễn Quốc Trịnh, Chủ tịch Hiệp hội Thanh long Long An (tỉnh Tây Ninh), cho biết, tuần trước chi phí cho một chuyến xe container chở khoảng 20 tấn thanh long từ Tây Ninh ra cửa khẩu phía Bắc khoảng 70 triệu đồng, hiện đã là 100 triệu đồng.

Chi phí vận chuyển tăng buộc một số doanh nghiệp đầu mối giảm giá thu mua thanh long. Trước khi xăng tăng, giá thu mua tại vườn gần 20.000 đồng/kg, nay chỉ còn khoảng 10.000-12.000 đồng/kg khiến người trồng thanh long gần như không có lãi, thậm chí lỗ.

Lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Cà Mau cho biết đang theo sát tình hình, chủ động tham mưu UBND tỉnh những biện pháp phù hợp, bảo đảm nguồn cung ổn định... Bên cạnh đó, khuyến khích các doanh nghiệp vận chuyển liên kết, giảm tối đa chi phí.

Ông Huỳnh Văn Toàn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây (TP Huế), cho biết, cước logistics và chi phí dịch vụ liên quan tại cảng này tăng hơn 20% so với trước. Do đó, nhiều doanh nghiệp đang tìm giải pháp thích ứng tạm thời như tối ưu hóa hoạt động vận chuyển, sắp xếp lộ trình giao hàng hợp lý để giảm chi phí nhiên liệu. Theo ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô TP Huế, tuyến xe buýt Huế - Đà Nẵng và ngược lại đã tăng giá 10.000 đồng, các doanh nghiệp vận tải khách trên địa bàn cố gắng giữ giá bằng việc tối ưu hóa lộ trình, tần suất chuyến; tăng cường các dịch vụ đặt vé qua mạng; sắp xếp số chuyến, giờ phù hợp; hướng dẫn lái xe sử dụng phương tiện tiết kiệm nhiên liệu… để giảm chi phí.

NHÓM PV