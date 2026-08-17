Xuất hiện đàn cá heo hơn 10 con ở vùng biển Lý Sơn

Đàn cá heo hơn 10 con xuất hiện ở biển đặc khu Lý Sơn. Clip: PHAN HẬU

Khoảng 8 giờ 33 phút sáng nay, ông Phan Hậu (41 tuổi, đặc khu Lý Sơn) điều khiển tàu chở khách rời cảng Bến Đình. Khi tàu di chuyển đến vị trí cách bờ khoảng 1 hải lý, bất ngờ phát hiện một đàn cá heo hơn 10 con, thu hút sự chú ý của người dân, du khách.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho biết, địa phương khuyến cáo người dân, ngư dân và du khách không truy đuổi, bao vây, gây tiếng ồn hoặc tiếp cận quá gần đàn cá heo; đồng thời không thực hiện các hành vi làm ảnh hưởng, thay đổi tập tính tự nhiên của loài động vật này.

NGUYỄN TRANG