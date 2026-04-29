Cá heo xuất hiện gần cảng cá Lý Sơn

Sáng 29-4, tại khu vực gần cảng cá Lý Sơn (đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), người dân bất ngờ phát hiện một cá heo bơi lượn sát bờ.

Theo ghi nhận, cá heo liên tục nổi lên mặt nước, di chuyển nhẹ nhàng giữa làn nước trong xanh, thu hút sự chú ý của nhiều người có mặt tại cảng. Một số ngư dân cho biết, hiện tượng cá heo xuất hiện gần bờ không thường xuyên xảy ra.

Cá heo xuất hiện gần khu vực cảng cá Lý Sơn. Ảnh: Đặc khu Lý Sơn

Cá heo là loài sinh vật biển thông minh, nhạy cảm với môi trường sống. Việc cá heo xuất hiện tại khu vực cảng cá cho thấy vùng biển Lý Sơn vẫn duy trì được chất lượng môi trường tốt, nguồn nước sạch và hệ sinh thái biển ổn định.

Đối với ngư dân địa phương, cá heo từ lâu được xem là loài vật mang lại may mắn, bình an mỗi chuyến ra khơi. Sự xuất hiện lần này khiến nhiều người phấn khởi, kỳ vọng một mùa biển thuận lợi.

NGUYỄN TRANG

