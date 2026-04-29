Vùng biển Nam Trung bộ: Liên tục xuất hiện cá voi, cá heo

Chỉ trong thời gian ngắn, vùng biển Nam Trung bộ, đặc biệt tại Lâm Đồng và Khánh Hòa, liên tiếp ghi nhận sự xuất hiện của cá voi, cá heo ở ven bờ. Hiện tượng này thu hút sự quan tâm của người dân, du khách và được các chuyên gia đánh giá là tín hiệu tích cực cho thấy môi trường biển đang phục hồi, nguồn lợi thủy sản dồi dào hơn.

Cá voi săn mồi trên vùng biển Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) ngày 24-4-2026. ẢNH: N.M.

Chưa đầy một tháng qua, vùng biển tỉnh Lâm Đồng liên tiếp ghi nhận sự xuất hiện hiếm gặp của cá voi tại nhiều địa phương ven biển như Phú Quý, Mũi Né và Tuy Phong. Đầu tháng 4-2026, tại khu vực Hòn Tranh, đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), người dân và du khách bất ngờ chứng kiến đàn cá voi hàng chục đến gần 100 con bơi lượn trên mặt biển. Nhiều cá thể liên tục ngoi lên mặt nước, di chuyển sát các tàu, ca nô du lịch, tạo nên cảnh tượng hiếm gặp giữa biển khơi. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng.

Vào các ngày 18 và 19-4, tại vùng biển Mũi Né người dân tiếp tục phát hiện một cá voi dài khoảng 5m nhiều lần ngoi lên mặt nước để săn mồi. Cá voi xuất hiện khá gần bờ khiến nhiều du khách thích thú theo dõi và ghi hình. Đến ngày 23-4, tại vùng biển Cổ Thạch (xã Tuy Phong) và khu vực Hòn Lao (Mũi Né) tiếp tục ghi nhận xuất hiện của cá voi ở gần bờ.

Không chỉ tại Lâm Đồng, vùng biển Khánh Hòa thời gian qua cũng liên tục ghi nhận sự xuất hiện của cá voi và cá heo. Tại vịnh Nha Trang và vịnh Cam Ranh, các đàn cá heo thường xuyên bơi gần bờ. Đáng chú ý, vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8-2025, cá voi liên tục xuất hiện săn mồi gần đảo Hòn Mun, thu hút đông du khách và các thợ lặn thuê tàu ra quan sát, chụp ảnh. Trước đó, vào tháng 5-2025, một đàn cá heo gần 100 con cũng được ghi nhận tại vịnh Nha Trang, tạo nên cảnh tượng ấn tượng khi bơi lượn gần bờ.

PGS-TSKH Nguyễn Tác An, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học, cho rằng việc cá heo xuất hiện tại vùng biển Khánh Hòa, Lâm Đồng là hiện tượng bình thường. Theo ông, nguyên nhân có thể xuất phát từ sự thay đổi thời tiết hoặc do các loài này di chuyển theo nguồn thức ăn.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng, nhận định việc cá voi, cá heo xuất hiện với tần suất dày đặc, trong đó có những đàn lớn, nhiều khả năng do các loài này phát hiện đàn cá nhỏ di cư vào gần bờ nên bám theo để săn mồi. Điều này cũng cho thấy môi trường biển sạch hơn và nguồn lợi thủy sản khá phong phú. Cùng quan điểm, ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang (Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa) cho biết, việc cá voi, cá heo xuất hiện gần bờ là tín hiệu cho thấy môi trường biển đang phục hồi tích cực, khu vực có nguồn thức ăn dồi dào và ít bị tác động tiêu cực. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo việc tàu thuyền tiếp cận quá gần, gây tiếng ồn hoặc bám theo đàn cá voi có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tập tính sinh sống của chúng.

Để bảo vệ các loài động vật biển quý hiếm, Sở NN-MT hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động trên biển không tụ tập đông quanh khu vực có cá voi, cá heo; giảm tốc độ phương tiện, hạn chế tiếng ồn, tắt động cơ khi quan sát; giữ khoảng cách tối thiểu 100m; không đuổi theo, chặn đầu hoặc tách cá mẹ khỏi con; không sử dụng flycam ở độ cao thấp gây tiếng ồn lớn. Khi phát hiện cá voi hoặc các loài động vật biển quý hiếm, người dân cần thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời phối hợp bảo vệ.

Đàn cá heo gần 150 con xuất hiện ven biển Gia Lai Chiều 26-4 vừa qua, anh Phan Văn Bình (45 tuổi, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) cho biết, đoàn của anh vừa phát hiện đàn cá heo số lượng rất lớn ở vùng biển cách bán đảo Hòn Khô - Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai) khoảng 10 hải lý. Đàn cá xuất hiện khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, liên tục bơi theo tàu chở du khách và các ngư dân. Theo các du khách và ngư dân, ước tính đàn cá gần 150 con, xuất hiện gần 1 giờ rồi bơi đi vùng biển khác. Nhiều du khách trong và ngoài nước đã ghi lại cảnh hiếm gặp này. NGỌC OAI

TIẾN THẮNG - HIẾU GIANG