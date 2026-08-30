Xuất khẩu cà phê đạt kim ngạch hơn 6 tỷ USD trong 8 tháng năm 2026

Xuất khẩu cà phê Việt Nam được dự báo tiếp tục duy trì đà tích cực trong những tháng cuối năm 2026, với sản lượng cả năm có thể tăng 8-10% so với năm 2025.

Nông dân xã Tà Đùng (tỉnh Lâm Đồng) thu hoạch cà phê vụ 2025-2026

Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho biết, trong 8 tháng của năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt gần 1,7 triệu tấn, trị giá hơn 6 tỷ USD, tăng hơn 10% về lượng, nhưng giảm 11,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025 do giá xuất khẩu giảm.

Trong 8 tháng qua, EU và Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu chủ lực, trong khi một số thị trường khu vực châu Á, đặc biệt là Trung Quốc đang mở ra cực tăng trưởng mới cho xuất khẩu cà phê Việt Nam.

Theo Vicofa, tăng trưởng xuất khẩu phụ thuộc vào khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững, đặc biệt là EUDR (quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu), cùng với đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao chất lượng. Hiện khoảng 30% diện tích cà phê của Việt Nam đã có các chứng chỉ sản xuất bền vững, nền tảng quan trọng để đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của các thị trường nhập khẩu.

Nông dân tỉnh Gia Lai thu hoạch cà phê. Ảnh: Hùng Nguyễn

Vicofa nhận định xuất khẩu cà phê Việt Nam những tháng cuối năm 2026 sẽ tiếp tục tích cực, với khối lượng cả năm tăng khoảng 8 - 10% so với năm 2025, nhờ nguồn cung cải thiện (vụ thu hoạch mới sẽ bắt đầu từ cuối tháng 11-2026). Trước đó, ngành cà phê Việt Nam khép lại niên vụ 2024 – 2025 sản lượng hơn 1,7 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục 8,4 tỷ USD.

Chuẩn bị vào niên vụ mới 2026 – 2027, Vicofa kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành tăng cường xúc tiến thương mại tại các thị trường tiềm năng như Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Algeria và nhóm thị trường cà phê đặc sản, hữu cơ tại Bắc Âu; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với các chuỗi bán lẻ lớn tại châu Á và châu Âu nhằm mở rộng đầu ra cho các sản phẩm cà phê chế biến.

ĐỨC TRUNG