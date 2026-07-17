Cà phê hòa tan của Việt Nam sắp thực hiện quy định chống phá rừng của EU

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Ngày 17-7, Bộ Công thương dẫn thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Liên minh châu Âu (EU) cho biết, Ủy ban châu Âu (EC) vừa cập nhật Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), đồng thời công bố tài liệu hướng dẫn thực thi, giúp doanh nghiệp chuẩn bị trước khi quy định được áp dụng.

Theo EC, lần cập nhật này nhằm điều chỉnh danh mục sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của EUDR. Trong đó, cà phê hòa tan, một số sản phẩm chế biến từ dầu cọ và lưỡi bò đông lạnh được bổ sung vào danh mục. Ngược lại, da bò, da thuộc, lốp xe tái chế, đậu tương dùng để gieo trồng, cùng một số sản phẩm cao su và ghế máy bay, ghế ô tô được loại khỏi phạm vi điều chỉnh.

Việt Nam hiện là một trong những quốc gia xuất khẩu cà phê lớn của thế giới và là nhà cung cấp cà phê hòa tan quan trọng cho thị trường EU. Điều này đồng nghĩa doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng này phải đáp ứng các yêu cầu của EUDR về truy xuất nguồn gốc và chứng minh sản phẩm không liên quan hoạt động phá rừng.

Theo đó, doanh nghiệp phải chứng minh nguyên liệu được sản xuất trên diện tích không xảy ra phá rừng hoặc suy thoái rừng sau mốc thời gian quy định, đồng thời tuân thủ pháp luật của nước sản xuất.

Trọng tâm quy định của EUDR là minh bạch nguồn gốc và chuỗi cung ứng, thay vì hạn chế theo quốc gia xuất xứ. Nội dung này cũng được EC làm rõ trong tài liệu hướng dẫn mới, với nhiều giải thích về trách nhiệm của doanh nghiệp, quy trình thẩm định, truy xuất nguồn gốc và thời điểm áp dụng quy định.

Theo lộ trình, EUDR sẽ áp dụng quy định từ ngày 30-12-2026 đối với doanh nghiệp lớn và vừa, trong khi doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ được lùi đến ngày 30-6-2027.

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