Giá cà phê Tây Nguyên tăng mạnh, áp sát mốc 100.000 đồng/kg

Ngày 11-7, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh theo xu hướng chung của thị trường thế giới, với mức tăng 6.000 - 6.100 đồng/kg so với ngày trước đó.

Sau điều chỉnh, mặt bằng giá thu mua tại các địa phương trọng điểm lên khoảng 97.900-98.400 đồng/kg. Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá cà phê tăng mạnh 6.100 đồng/kg, lên mức 98.400 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực. Theo sau là Gia Lai với mức 98.300 đồng/kg, tăng 6.000 đồng/kg so với phiên trước. Tại Đắk Lắk, giá cà phê cũng tăng thêm 6.000 đồng/kg, đạt 98.200 đồng/kg.

Đây cũng là vùng giá cao nhất trong hơn 5 tháng qua, kể từ đầu tháng 2-2026.

Nông dân tỉnh Gia Lai thu hoạch cà phê

Các chuyên gia nhận định, thị trường cà phê đang bước vào giai đoạn biến động mạnh khi đồng thời chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, như tiến độ thu hoạch tại Brazil, nguy cơ El Nino, chất lượng vụ mùa và hoạt động mua bán của các quỹ đầu cơ.

ĐỨC TRUNG