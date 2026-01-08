Chiều 8-1, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã tiếp ông Marc E. Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Lưu Quang đánh giá cao nhiệm kỳ 4 năm của Đại sứ Marc E. Knapper, cho rằng quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đã đạt nhiều bước tiến quan trọng trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động. Đồng chí bày tỏ tin tưởng quan hệ tổng thể giữa hai nước, cũng như giữa TPHCM với các đối tác Hoa Kỳ, còn nhiều dư địa để phát triển mạnh mẽ thời gian tới.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, Việt Nam đang tái cơ cấu nền kinh tế, xác định khoa học – công nghệ là lĩnh vực đột phá nhằm gia tăng năng suất lao động; trong bối cảnh đó, Hoa Kỳ với thế mạnh về khoa học – công nghệ sẽ là đối tác quan trọng thúc đẩy hợp tác song phương.

Liên quan những khó khăn tài chính của Đại học Fulbright do thay đổi chính sách của chính quyền mới tại Hoa Kỳ, đồng chí Trần Lưu Quang cho biết đã giao lãnh đạo UBND TPHCM làm việc với lãnh đạo nhà trường để trao đổi, tìm hướng giải quyết; đồng thời đánh giá Fulbright là hình mẫu tiêu biểu trong quan hệ hợp tác giữa TPHCM và các đối tác Hoa Kỳ.

Đồng chí Trần Lưu Quang tin tưởng Đại sứ Marc E. Knapper sẽ tiếp tục trở lại Việt Nam trên cương vị khác để đóng góp nhiều hơn cho quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.

Về phía Hoa Kỳ, Đại sứ Marc E. Knapper khẳng định 4 năm qua, quan hệ hai nước đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học – kỹ thuật, y tế, giáo dục, an ninh – quốc phòng. Đại sứ cho biết Hoa Kỳ ưu tiên khu vực TPHCM và phía Nam trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số và khoa học kỹ thuật.

Đại sứ Marc E. Knapper tin tưởng quan hệ giữa TPHCM với Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM, đặc biệt với Tổng Lãnh sự Susan Burns, sẽ tiếp tục phát triển, tăng cường kết nối trong các lĩnh vực ưu tiên, nhất là công nghệ cao.

Đại sứ bày tỏ trân trọng sự ủng hộ của TPHCM đối với Đại học Fulbright và các nhà đầu tư Hoa Kỳ như Intel; đồng thời cho rằng dù phía trước còn những thách thức, hai bên vẫn có nhiều cơ hội để cùng phối hợp giải quyết.

THỤY VŨ