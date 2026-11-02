Yêu cầu doanh nghiệp sớm công bố kế hoạch thưởng tết 2027

LĐLĐ TPHCM đề nghị công đoàn cơ sở chủ động làm việc với doanh nghiệp, nắm tình hình sản xuất, giám sát việc trả lương đầy đủ, đúng hạn.

Tổ chức Công đoàn TPHCM trao quà chăm lo công nhân dịp tết năm 2026. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Ngày 2-11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM ban hành công văn về giám sát việc thực hiện tiền lương, tiền thưởng và chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027. Đây là hoạt động nhằm bảo đảm quyền lợi người lao động và chủ động phòng ngừa tranh chấp lao động.

LĐLĐ TPHCM đề nghị các công đoàn cơ sở chủ động làm việc với doanh nghiệp, nắm tình hình sản xuất, giám sát việc trả lương đầy đủ, đúng hạn; đồng thời thương lượng, vận động doanh nghiệp trả lương tháng 1-2027 sớm hoặc tạm ứng để người lao động có kinh phí mua sắm, đón tết.

Công đoàn cơ sở tập trung kiến nghị doanh nghiệp sớm công bố kế hoạch thưởng tết, thông tin rõ mức thưởng và thời điểm chi trả; phấn đấu hoàn thành trước ngày 30-11-2026. Đối với doanh nghiệp có điều kiện, công đoàn chủ động vận động chi thưởng hoặc tạm ứng một phần tiền thưởng trong tháng 11 và tháng 12-2026.

Tổ chức Công đoàn TPHCM giám sát tình hình nợ Bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp. Ảnh: Ý LINH

Công đoàn cơ sở cần rà soát người lao động bị nợ lương, mất việc, giảm việc làm, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động hoặc có hoàn cảnh khó khăn để đề xuất chăm lo theo nguồn lực và kế hoạch của LĐLĐ thành phố. Những trường hợp doanh nghiệp chậm, nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội kéo dài, có dấu hiệu ngừng hoạt động hoặc nguy cơ xảy ra tranh chấp, ngừng việc tập thể, công đoàn cơ sở phải nắm chắc, báo cáo ngay lên công đoàn cấp trên để phối hợp xử lý.

LĐLĐ TPHCM cũng yêu cầu công đoàn phường, xã, đặc khu và công đoàn khu công nghiệp tăng cường nắm tình hình doanh nghiệp, phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng giám sát, bảo vệ quyền lợi người lao động, kể cả tại doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn.

Tổ chức Công đoàn TPHCM trao quà, vé xe chăm lo công nhân về quê dịp tết năm 2026. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Với các vụ việc có nguy cơ xảy ra ngừng việc tập thể, doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người lao động, các đơn vị phải báo cáo ngay bằng phương thức nhanh nhất, không chờ đến thời hạn báo cáo định kỳ.

Theo kế hoạch đưa ra, các công đoàn khu công nghiệp và tổ công tác gửi báo cáo sơ bộ về LĐLĐ TPHCM trước ngày 3-12-2026; báo cáo đợt 2 trước ngày 15-1-2027.

Công nhân trong giờ làm việc tại xưởng sản xuất. Ảnh: HỒNG HẢI

Theo kế hoạch của LĐLĐ TPHCM, đơn vị dự kiến chăm lo khoảng 370.000 đoàn viên, người lao động dịp tết năm 2027. Trong đó, tất cả các hoạt động sẽ hướng về cơ sở, ưu tiên nơi có đông công nhân đang làm việc; phấn đấu đảm bảo 100% người lao động khó khăn sẽ được chăm lo ít nhất 1 hoạt động. Theo thông báo của LĐLĐ Thành phố, từ ngày 15-11-2026, đơn vị sẽ tặng quà tết sớm đến công nhân khó khăn theo hình thức chuyển khoản mỗi người 1 triệu đồng. Dự kiến số lượng chăm lo khoảng 350.000 – 400.000 người.

THÁI PHƯƠNG