Gia Lai đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai Chiến dịch 100 ngày đêm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và cung ứng lao động năm 2026.

Theo kế hoạch, chiến dịch thực hiện trong 100 ngày, từ 30-9-2026 đến 10-1-2027. Trọng tâm thực hiện là các xã, phường có dự án đầu tư, khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp và địa phương được giao chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Chiến dịch kỳ vọng mở thêm việc làm, nâng thu nhập cho người dân nông thôn, miền núi Gia Lai

Chiến dịch đặt mục tiêu đào tạo nghề cho ít nhất 3.367 người, hoàn thành chỉ tiêu đào tạo nghề cho 6.020 lao động nông thôn năm 2026. Đồng thời, tổ chức ít nhất 30 phiên giao dịch việc làm, giới thiệu và cung ứng ít nhất 1.864 lao động cho doanh nghiệp, dự án. Hỗ trợ 4.151 người lao động sau đào tạo tự tạo việc làm, phát triển kinh tế hộ gia đình, xuất khẩu lao động.

Chiến dịch được triển khai theo chuỗi dữ liệu thống nhất từ cấp xã đến cấp tỉnh. Mỗi người lao động có một mã theo dõi, cập nhật nhu cầu học nghề, khóa đào tạo, kết quả học tập và tình trạng việc làm để đánh giá kết quả.

Chiến dịch lấy kết quả có việc làm, được cung ứng cho doanh nghiệp hoặc tự tạo việc làm làm thước đo, không đào tạo khi chưa xác định nhu cầu và đầu ra.

Việc đào tạo thực hiện linh hoạt, ngắn hạn, lưu động tại xã, phường; ưu tiên lao động dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người thu nhập thấp và chưa có việc làm.

NGỌC OAI