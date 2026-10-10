Lao động - An sinh

30 thí sinh tranh tài cùng nghệ thuật làm bánh

SGGPO

Ngày 10-10, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TPHCM tổ chức vòng chung kết Hội thi Tay nghề thanh niên TPHCM năm 2026, chủ đề “Tinh hoa nghệ thuật làm bánh”.

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Thí sinh tại vòng chung kết Hội thi “Tinh hoa nghệ thuật làm bánh”. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Hội thi được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10-1956 – 15-10-2026) và 44 năm Ngày truyền thống thanh niên công nhân thành phố (15-10-1982 – 15-10-2026).

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Ban giám khảo chấm điểm tại hội thi. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Tại vòng chung kết, 30 thí sinh vận dụng kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng sáng tạo để thực hiện, hoàn thiện 1 sản phẩm bánh trong 75 phút theo nguyên liệu hoặc chủ đề được bốc thăm. Các thí sinh sau đó thuyết trình về ý tưởng và sản phẩm dự thi trước ban giám khảo.

Giải nhất bảng A thuộc về thí sinh Vũ Trần Anh, Trường CĐ Nghề TPHCM và giải nhất bảng B thuộc về thí sinh Dương Minh Trí (xã Mỹ Thọ, TPHCM).

Hội thi nhằm đồng hành cùng hội viên, đoàn viên, thanh niên trong quá trình học nghề, lập nghiệp và phát triển nghề nghiệp; đồng thời tạo môi trường để người trẻ thể hiện tay nghề, giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng, phát huy tinh thần sáng tạo, từng bước khẳng định năng lực nghề nghiệp.

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HỒNG ĐÀO

Từ khóa

Hội thi làm bánh thí sinh

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