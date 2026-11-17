Trong 2 ngày 16, 17-11, Trường Đại học Hà Nội (HANU) phối hợp với Hiệp hội Ngôn ngữ học ứng dụng Australia (ALAA) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “cách tiếp cận mới trong giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ học ứng dụng”, thu hút hơn 600 đại biểu, nhà nghiên cứu, giảng viên và học viên trong nước và quốc tế, tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh PHONG ĐIỀN

Hội thảo là cơ hội để giảng viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh cập nhật những xu hướng nghiên cứu mới trong ngôn ngữ học ứng dụng, tiếp cận các phương pháp nghiên cứu hiện đại và giao lưu trực tiếp với các học giả quốc tế.

Đặc biệt, hội thảo năm nay có các bài trình bày nghiên cứu về nhiều ngôn ngữ: tiếng Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Pháp. Các phiên báo cáo mang đến những góc nhìn đa dạng về nghiên cứu ngôn ngữ, giảng dạy ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ và đổi mới giáo dục ngôn ngữ.

Hội thảo được tổ chức nhằm phát huy các giá trị học thuật đã đạt được, đồng thời mở rộng mạng lưới kết nối học giả trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực Ngôn ngữ học ứng dụng.

Năm nay, hội thảo quy tụ các chuyên gia, học giả đến từ 75 các cơ sở giáo dục đại học uy tín của 12 quốc gia tham gia, trong đó có Nhật Bản, Indonesia, Nga, Ba Lan, Thái Lan, New Zealand, Bulgaria, Argentina, Ấn Độ, Ý…, qua đó tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ học ứng dụng trong bối cảnh chuyển đổi số và quốc tế hóa giáo dục.

Hội thảo khoa học quốc tế “cách tiếp cận mới trong giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ học ứng dụng”. Ảnh PHONG ĐIỀN

Theo TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội, hội thảo tập trung vào các chủ đề trọng tâm, bao gồm: đổi mới phương pháp giảng dạy ngoại ngữ; ngôn ngữ, nhân thể, văn hóa và chính sách ngôn ngữ; diễn ngôn, dịch thuật và phiên dịch; đổi mới trong đánh giá năng lực ngôn ngữ; trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ số trong giáo dục và nghiên cứu ngôn ngữ.

Hội thảo tạo lập không gian trao đổi học thuật chuyên sâu, đề xuất thành công các định hướng và giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy đổi mới trong giảng dạy ngoại ngữ nói chung và giảng dạy ngôn ngữ trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương nói riêng.

TS Nguyễn Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội phát biểu tại hội thảo. Ảnh PHONG ĐIỀN

Đặc biệt, hội thảo nhận được sự quan tâm tham gia của các diễn giả quốc tế là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ngôn ngữ học ứng dụng.

Trong 2 ngày diễn ra hội thảo có 162 báo cáo được trình bày. Các tham luận tiêu biểu được trình bày tại hội thảo, thu hút sự chú ý như “Mô hình tiếp cận sinh thái trong giảng dạy tiếng Anh và đào tạo giáo viên tiếng Anh” của Tiến sĩ Paul J. Moore – Đại học Queensland, Australia; “Đánh giá năng lực tương tác trong lớp học ngôn ngữ” của PGS-TS Noriko Iwashita - Chủ tịch Hiệp hội Ngôn ngữ học Ứng dụng Australia; “Học Tiếng Anh như một ngoại ngữ và năng lực sinh thái: Đồng kiến tạo các tương tác chuyển hóa” của GS Paola Spinozzi, Phó Hiệu trưởng Đại học Ferrara (Italia)…

Trước đó, năm 2023, lần đầu tiên, Trường Đại học Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Ngôn ngữ học ứng dụng Australia đã tổ chức thành công hội thảo khoa học quốc tế “Ngôn ngữ học ứng dụng - xu hướng chuyển đổi trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương - APCAL HANU”

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LÂM NGUYÊN