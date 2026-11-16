Trường Đại học Cửu Long thành lập Khoa Y

Trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Khoa Y, Trường Đại học Cửu Long

Khoa Y của Trường Đại học Cửu Long được thành lập trên cơ sở tách ra từ Khoa Khoa học sức khỏe. Hiện khoa quản lý 3 ngành đào tạo trình độ đại học gồm: Y khoa, Y học cổ truyền và Răng - Hàm - Mặt, với tổng số gần 800 sinh viên. GS.TS.BS. Đào Văn Dũng giữ chức vụ Trưởng Khoa Y.

Trước đó, vào tháng 11-2025, Trường Đại học Cửu Long khánh thành Tòa nhà Khoa học sức khỏe với tổng vốn đầu tư xây dựng trên 169 tỷ đồng. Công trình được đầu tư hiện đại với hệ thống giảng đường, phòng học, phòng thực hành và phòng khám đa khoa theo tiêu chuẩn quốc tế. Qua đó, góp phần đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe.

Các sinh viên y khoa thực hành Trường Đại học Cửu Long

Đến nay, Trường Đại học Cửu Long đã ký kết hợp tác với 54 bệnh viện, cơ sở y tế tại tỉnh Vĩnh Long, các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, TPHCM, Đông Nam Bộ và miền Trung. Việc trường mở rộng mạng lưới hợp tác với các bệnh viện và cơ sở y tế nhằm tăng cường điều kiện thực tập, thực hành cho sinh viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà giáo Ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long, cho biết việc thành lập Khoa Y là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của nhà trường, thể hiện quyết tâm đầu tư và nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực y tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức thành lập Khoa Y, Trường Đại học Cửu Long

Việc thành lập Khoa Y cũng là cơ sở để nhà trường tập trung nguồn lực, phát huy thế mạnh của đội ngũ giảng viên, chuyên gia và bác sĩ; từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và tăng cường hợp tác chuyên môn với các cơ sở y tế.

PGS.TS Lương Minh Cừ cho biết thêm, thời gian tới, Trường Đại học Cửu Long sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các đơn vị y tế, tạo thêm môi trường thực hành nghề nghiệp, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo lý thuyết với thực tiễn khám, chữa bệnh.

TUẤN QUANG