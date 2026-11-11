Đại học Quốc gia TPHCM hợp tác phát triển công nghiệp robot

Chiều 11-11, Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM và Viện Thúc đẩy Công nghiệp Robot Hàn Quốc (KIRIA) ký kết hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp robot. Trọng tâm hợp tác hướng đến trao đổi công nghệ, triển khai các mô hình trình diễn thực tế, kết nối doanh nghiệp, phát triển năng lực chuyên môn và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác quốc tế trong ngành robot.

Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM và Viện Thúc đẩy Công nghiệp Robot Hàn Quốc (KIRIA) ký kết hợp tác - Ảnh: THANH HÙNG

Theo nội dung thoả thuận, hai bên thống nhất thiết lập khuôn khổ hợp tác trên cơ sở phát huy năng lực, thế mạnh và mạng lưới kết nối trong lĩnh vực công nghiệp, học thuật, nghiên cứu và phát triển. Hai bên dự kiến cùng nghiên cứu khả năng thành lập và vận hành Trung tâm Công nghiệp Robot tiên tiến Việt Nam - Hàn Quốc (Korea-Vietnam Advanced Industrial Center for Robotics - KV AICR) tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐHQG TPHCM. Đồng thời, hướng đến xây dựng cơ chế phối hợp giữa hai bên tại Việt Nam, tạo nền tảng kết nối các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ robot.

Đại học Quốc gia TPHCM và Viện Thúc đẩy Công nghiệp Robot Hàn Quốc (KIRIA) ký kết hợp tác - Ảnh: THANH HÙNG

Trong lĩnh vực ứng dụng, hai bên cùng tìm hiểu nhu cầu tự động hóa bằng robot tại các ngành sản xuất, logistics, nông nghiệp và thủy sản ở Việt Nam. Các hoạt động có thể bao gồm đánh giá nhu cầu công nghiệp, khảo sát hiện trạng tại cơ sở và thiết kế những dự án thí điểm, trình diễn công nghệ chung. Đây là hướng hợp tác nhằm gắn kết năng lực nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và các ngành sản xuất.

Bên cạnh đó, việc hợp tác giữa hai bên sẽ chú trọng thúc đẩy kết nối hệ sinh thái doanh nghiệp robot Việt Nam - Hàn Quốc thông qua các hoạt động kết nối kinh doanh, hình thành liên doanh, thiết lập quan hệ đối tác tích hợp hệ thống và thương mại hóa công nghệ. Hai bên cũng xem xét khả năng phát triển các chương trình hợp tác nghiên cứu và phát triển, trao đổi tri thức kỹ thuật, tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề và xây dựng quan hệ đối tác giữa cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu.

Về phát triển nguồn nhân lực, hai bên sẽ cùng xây dựng các chương trình giáo dục, đào tạo, thực tập, học bổng kỹ thuật và phát triển nhân lực chuyên sâu trong lĩnh vực robot. Hai bên cũng sẽ phối hợp xác định, xây dựng và tìm kiếm nguồn tài trợ cho các chương trình hỗ trợ phát triển chính thức và các sáng kiến hợp tác phát triển quốc tế khác.

Với vai trò tư vấn và kết nối của KIRIA, ĐHQG TPHCM sẽ có thêm cơ hội tiếp cận các đối tác Hàn Quốc nhằm thúc đẩy phát triển, chuyển giao và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong xây dựng khu công nghiệp thông minh, bền vững và tăng cường liên kết công nghiệp liên vùng. Hai bên cũng hướng đến phát triển mạng lưới hợp tác robot khu vực và các cơ chế tham vấn đa phương tại châu Á, với sự tham gia của Việt Nam và Hàn Quốc.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐHQG TPHCM phát biểu tại lễ ký kết - Ảnh: THANH HÙNG

Theo GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐHQG TPHCM, việc hợp tác hướng đến không chỉ dừng lại ở việc giúp sinh viên tiếp cận với các thiết bị và công nghệ hiện đại mà còn mong muốn tạo điều kiện để sinh viên, giảng viên và nhà khoa học của tất cả lĩnh vực khoa học, công nghệ trực tiếp tham gia và nâng cao năng lực giải quyết những bài toán thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội”.

Trong khi đó, đại diện KIRIA, Chủ tịch Cho Yeong Hoon nhấn mạnh: KIRIA sẽ luôn duy trì tinh thần đồng hành cùng ĐHQG TPHCM, thường xuyên trao đổi và nghiêm túc triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất. Hy vọng thỏa thuận hôm nay sẽ trở thành động lực để thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan, đồng thời giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Chủ tịch đại diện KIRIA,Cho Yeong Hoon trình bày tại lễ ký kết -Ảnh: THANH HÙNG

Thông qua thỏa thuận này, ĐHQG TPHCM tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực robot.

THANH HÙNG