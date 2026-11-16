Ulaw Legal Insight Kết nối học thuật với đời sống

Từ những phân tích về dữ liệu cá nhân, trí tuệ nhân tạo đến quản trị đô thị và công lý khí hậu, ULAW Legal Insight (hệ sinh thái nội dung tri thức số) đang mở rộng khả năng đưa tri thức của Trường ĐH Luật TPHCM đến với xã hội. Hệ sinh thái này thể hiện hướng đổi mới truyền thông gắn với năng lực nghiên cứu, đóng góp chính sách và trách nhiệm cộng đồng của một trường đại học định hướng nghiên cứu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy và TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM, tại lễ ký kết kế hoạch phối hợp tham gia xây dựng thể chế, chính sách pháp luật và một số nhiệm vụ công tác tư pháp khác tại TPHCM giai đoạn 2026-2030, ngày 2-10. Ảnh: NTCC

Đổi mới truyền thông từ nền tảng học thuật

Một chính sách mới tác động thế nào đến doanh nghiệp? Quy định về dữ liệu cá nhân đặt ra những yêu cầu gì? Những vấn đề pháp lý nào đang nảy sinh cùng trí tuệ nhân tạo? Trong dòng thông tin liên tục trên các nền tảng số, nhu cầu của công chúng ngày càng vượt ra ngoài việc biết một quy định vừa được ban hành. Người đọc, người xem cần được giải thích về bối cảnh, tác động và cách vận dụng quy định ấy trong thực tiễn.

Từ định hướng đó, TS Lê Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM (ULAW), đã thúc đẩy việc phát triển các sản phẩm nội dung số có chiều sâu, lấy tri thức và năng lực chuyên gia làm nền tảng. Ngày 23-6-2026, nhà trường ban hành Kế hoạch số 968/KH-ĐHL về xây dựng hệ sinh thái nội dung tri thức số (ULAW Legal Insight). Chương trình được định vị là hệ sinh thái truyền thông học thuật đa nền tảng, huy động sự tham gia của giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài trường. Ban cố vấn chuyên môn cùng sự chỉ đạo trực tiếp của hiệu trưởng tạo cơ sở để lựa chọn những vấn đề có ý nghĩa học thuật và giá trị thực tiễn, gắn nội dung chương trình với định hướng phát triển của ULAW.

Từ vấn đề thời sự đến đối thoại chính sách

Sau hơn ba tháng, ULAW Legal Insight đã phát hành 20 số, tiếp cận nhiều lĩnh vực: bảo vệ dữ liệu cá nhân, thuế, đất đai, sở hữu trí tuệ, trí tuệ nhân tạo, quản trị đô thị, kinh tế biển, thị trường carbon và công lý khí hậu. Phạm vi chủ đề cho thấy những vấn đề pháp lý ngày càng gắn chặt với kinh tế, công nghệ, môi trường và quản trị.

Trong định hướng xây dựng đại học số đến năm 2030, ULAW gắn phát triển hạ tầng, dữ liệu và các công cụ công nghệ với đổi mới quản trị, giảng dạy, nghiên cứu. Sự phát triển của ULAW Legal Insight, cùng với bước tiến của ấn phẩm tiếng Anh VJLS trong hội nhập quốc tế, cho thấy một hướng đi nhất quán: nâng cao chất lượng tri thức và mở rộng khả năng đóng góp của tri thức cho xã hội.

Với mỗi chủ đề, giá trị của chương trình nằm ở khả năng đặt quy định trong bối cảnh đời sống, phân tích tác động đối với các nhóm liên quan và chỉ ra những điểm cần tiếp tục trao đổi. Từ một câu hỏi thời sự, cuộc đối thoại có thể mở rộng đến chất lượng thể chế, hiệu quả thực thi và những lựa chọn chính sách cho tương lai. Đối tượng mà ULAW Legal Insight hướng đến vì vậy khá rộng: nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, luật sư, giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên. Với nội dung pháp lý, cách diễn đạt dễ tiếp cận nhưng vẫn chính xác; các góc nhìn phân tích được phân biệt rõ với quy định pháp luật hiện hành. Chất lượng học thuật được bảo đảm ngay cả khi sản phẩm được rút gọn cho từng nền tảng.

Theo định hướng của TS Lê Trường Sơn, hiệu quả của ULAW Legal Insight cần được nhìn nhận qua mức độ tin cậy, giá trị sử dụng và khả năng đóng góp cho trao đổi chính sách. Lượt xem, tương tác là tín hiệu về sức lan tỏa; giá trị bền vững nằm ở việc người học, giới hành nghề và cộng đồng tìm đến ULAW khi cần một góc nhìn pháp lý có căn cứ, có chiều sâu.

Nâng chất lượng xuất bản và hội nhập học thuật

Ngoài truyền thông tri thức số, ULAW chú trọng nâng chất lượng xuất bản khoa học. Tháng 9-2025, Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam công bố giấy phép hoạt động mới với hai loại hình tạp chí in và tạp chí điện tử, mở rộng điều kiện công bố và tiếp cận các công trình nghiên cứu trong nước, quốc tế.

TS Nguyễn Thị Bích (trái), chuyên gia luật Lao động tham gia trả lời cho Ulaw Legal Insight

Đáng chú ý, Vietnamese Journal of Legal Sciences (VJLS), ấn phẩm tiếng Anh của Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam, với hình thức xuất bản điện tử, đã được chấp thuận đưa vào danh mục Scopus - cơ sở dữ liệu tóm tắt và trích dẫn khoa học quốc tế có uy tín. Kết quả này đánh dấu bước tiến trong quá trình nâng cao chất lượng xuất bản và hội nhập học thuật của nhà trường, mở rộng khả năng hiện diện của các nghiên cứu pháp luật Việt Nam trong cộng đồng khoa học quốc tế.

Trong chiến lược của ULAW, phát triển tạp chí khoa học và truyền thông học thuật có mối liên hệ bổ trợ. Xuất bản khoa học tạo nền tảng tri thức thông qua nghiên cứu và phản biện; ULAW Legal Insight giúp chuyển tải những kết quả, lập luận chuyên môn phù hợp đến các nhóm công chúng rộng hơn.

THÀNH AN- HỒNG GIANG